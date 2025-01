Surpresa no Secret Story - Desafio Final! Eis o grande regresso de Joana Diniz

Em noite de estreia, ficámos a conhecer os nomes dos concorrentes do Secret Story - Desafio Final. E há um regresso muito esperado. Joana Diniz é novamente concorrente de um reality show da TVI.

Recorda-se da jovem que teve uma «paixão platónica» pela Voz? Ela está de volta e promete revolucionar a casa.

Joana Diniz participou no Secret Story 4 e foi uma das concorrentes mais acarinhadas pelo público. Desde esse momento na sua vida, já participou em diversos reality shows, deixando uma marca em cada um. Desde sempre que foi uma concorrente animada e frontal. A concorrente acredita que agora tem todas as condições para conseguir chegar à Final e levar o prémio para casa.

Tinha apenas 20 anos quando participou no Reality Show e não passou despercebida. Casou em Junho de 2024 com Flávio Miguel e é mãe da bebé Valentina. Um dos pormenores mais especiais do casamento de Joana Diniz foi o seu vestido de noiva, que idealizou quando tinha 15 anos. Um momento que nunca vai esquecer!

Em Julho de 2024, esteve no «Dois às 10» onde falou sobre o seu problema de saúde, um hematoma no cérebro que a pode levar à cegueira definitiva.

Espreite a entrada da concorrente Joana Diniz do Secret Story - Desafio Final,