Após assumir que tinha saudades de se apaixonar, Joana Diniz mostra-se com o seu «grande amor»

Depois de ter surpreendido os seguidores ao admitir que sente saudades de viver uma paixão, Joana Diniz voltou a recorrer às redes sociais para partilhar um registo especial. Desta vez, a empresária e ex-concorrente da Casa dos Segredos publicou uma fotografia ao lado da filha, Valentina, assumindo-a como o seu verdadeiro “grande amor”.

Na imagem, mãe e filha surgem juntas em clima de ternura, com Joana a escrever na legenda: “Meu grande amor 🫀”. A partilha rapidamente conquistou os fãs, que deixaram dezenas de mensagens de carinho e elogios à relação cúmplice entre as duas.

Recorde-se que, recentemente, Joana tinha feito um desabafo público sobre a falta que sente de estar apaixonada, publicação que motivou inclusive uma reação do ex-marido, Flávio Miguel. Agora, a influencer mostrou que, independentemente da vida amorosa, o maior pilar da sua felicidade é a filha Valentina.