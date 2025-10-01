Após assumir que tinha saudades de se apaixonar, Joana Diniz mostra-se com o seu «grande amor»

Ao Minuto

22:07
«Saltou para cima de mim»: Marisa Susana faz graves acusações a Liliana - Big Brother
02:17

22:02
«Tu é que és badalhoca com as mãos dentro da massa!»: Gritos na casa levam a Voz a intervir - As imagens completas - Big Brother
01:53

21:20
Bruno discorda da atitude de Vera em relação a Dylan e aconselha o amigo - Big Brother
07:19

21:13
Unidas contra Dylan: Vera, Lídia e Liliana têm conversa sobre o concorrente «Não me vou anular» - Big Brother
04:31

20:44
«Já parece mesmo uma delas (...) agora tem de aprender a andar de saltos»: Concorrentes gozam com Lídia - Big Brother
01:22

20:26
«Se é para isto, tirem-me já daqui»: Bruna reage a situação da casa e goza com concorrentes - Big Brother
03:04

20:16
Massa com cebola e açúcar: O prato que levou Marisa Susana e Liliana aos gritos uma com a outra - Big Brother
02:22

19:53
Mariana e Rui olhos nos olhos a milímetros de distância - Big Brother
05:37

19:47
Troca de carícias: Liliana admite que Fábio não lhe é indiferente - Big Brother
06:15

19:37
Liliana procura Vera para saber se acredita ou não nos sentimentos de Fábio - Big Brother
04:37

19:32
Pista de Fábio gera corrida ao botão e teorias explosivas - Big Brother
03:35

19:26
Mariana suspeita de Rui e desabafa com Dylan: «Gosto de exclusividade» - Big Brother
04:57

19:17
O silicone de Vera é tema e a concorrente mete tudo em pratos limpos - Big Brother
04:23

18:53
A arder: Lídia e Liliana juntam-se contra Marisa Susana - Big Brother
03:37

18:49
Inédito: Marisa Susana e Liliana pegam-se como nunca as viu - Big Brother
06:29

18:37
Boatos sobre Sandro e Liliana geram choque e Fábio queixa-se da colega - Big Brother
03:41

18:30
Mariana desafia rivais e lança metáfora ousada: «Sou um leopardo, e o leopardo mata a cobra» - Big Brother
04:26

18:27
Secret Story: Liliana diz que se vai afastar de Fábio, mas surpreende concorrente com gesto romântico - Big Brother

18:21
Leandro entra em confronto com Joana e a concorrente perde a paciência - Big Brother
05:36

18:08
«Mural das Verdades»: Sandro gera polémica e assume ser o combustível da relação de Liliana e Fábio - Big Brother
04:17

17:48
Mariana tem acesso a pista e conta tudo o que viu no cubo aos colegas - Big Brother
04:35

17:45
A voz deu a oportunidade a um único concorrente de ver uma pista. Descubra quem foi o escolhido - Big Brother
05:23

17:32
Lídia desiludida com Leandro: «Nas costas é que se vê os amigos» - Big Brother
08:19

17:27
A Voz é soberana: Após sanção aplicada a Fábio, concorrentes recebem ultimato - Big Brother

17:01
Ana Cristina desabafa com Mariana sobre as colegas na casa: «Não lhes vou dar o que elas querem» - Big Brother
05:26

Após assumir que tinha saudades de se apaixonar, Joana Diniz mostra-se com o seu «grande amor»

  • Secret Story
  • Hoje às 16:41
Depois de ter confessado que sente saudades de estar apaixonada, Joana Diniz partilhou uma foto acompanhada do seu “grande amor”, um gesto que encantou os seguidores.

Depois de ter surpreendido os seguidores ao admitir que sente saudades de viver uma paixão, Joana Diniz voltou a recorrer às redes sociais para partilhar um registo especial. Desta vez, a empresária e ex-concorrente da Casa dos Segredos publicou uma fotografia ao lado da filha, Valentina, assumindo-a como o seu verdadeiro “grande amor”.

Na imagem, mãe e filha surgem juntas em clima de ternura, com Joana a escrever na legenda: “Meu grande amor 🫀”. A partilha rapidamente conquistou os fãs, que deixaram dezenas de mensagens de carinho e elogios à relação cúmplice entre as duas.

Recorde-se que, recentemente, Joana tinha feito um desabafo público sobre a falta que sente de estar apaixonada, publicação que motivou inclusive uma reação do ex-marido, Flávio Miguel. Agora, a influencer mostrou que, independentemente da vida amorosa, o maior pilar da sua felicidade é a filha Valentina.

Mais próximos do que nunca: António Leal e Silva e Diogo Bordin 'apanhados' em plena Televisão

É assim que Maria Botelho Moniz ‘aquece o coração’ do filho antes de dormir. E vai ‘aquecer’ o seu também

Manuel Luís Goucha revela segredo da relação de 26 anos com Rui Oliveira

Zé, noivo de Liliana, é motivo de discórdia entre duas caras da TVI: «Estou desorientada»

Foi um dos primeiros casais a apaixonar-se num reality-show e agora celebram 23 anos de união

Afonso Leitão conta tudo sobre o namoro que viveu com Joana do Secret Story

Ousada e sensual: Nem um concorrente casado resistiu a Ana… E a reação da mulher não tardou
Temas: Joana Diniz

Já não há casamento entre Sónia Jesus e Vitó? Ex-Big Brother levanta suspeitas de separação

Há 3h e 13min
Grávida, Vânia Sá pede ajuda: «Dói-me imenso (...) é normal?»

Hoje às 16:45
Mais próximos do que nunca: António Leal e Silva e Diogo Bordin 'apanhados' em plena Televisão

Hoje às 16:25
É assim que Maria Botelho Moniz ‘aquece o coração’ do filho antes de dormir. E vai ‘aquecer’ o seu também

Hoje às 16:14
Alerta fofura: Maria Botelho Moniz derrete corações com o pequeno Vicente

Hoje às 16:10
Manuel Luís Goucha revela segredo da relação de 26 anos com Rui Oliveira

Hoje às 15:41
As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

29 set, 00:03
Mudou de ideias: Noivo de Liliana volta atrás com o que decidiu na gala. Veja a nova mensagem de Zé

Hoje às 09:44
Quer terminar a relação? Zé faz desabafo: «Caso contrário já o teria feito (...) acho que é o mais sensato»
07:19

28 set, 22:18
Entre a dor e a dignidade: A decisão inesperada do noivo Zé

Ontem às 19:53
Inédito: Marisa Susana e Liliana pegam-se como nunca as viu
06:29

Há 3h e 22min
Já não há casamento entre Sónia Jesus e Vitó? Ex-Big Brother levanta suspeitas de separação

Há 3h e 13min
Secret Story: Liliana diz que se vai afastar de Fábio, mas surpreende concorrente com gesto romântico

Há 3h e 44min
A Voz é soberana: Após sanção aplicada a Fábio, concorrentes recebem ultimato

Hoje às 17:27
Grávida, Vânia Sá pede ajuda: «Dói-me imenso (...) é normal?»

Hoje às 16:45
Após assumir que tinha saudades de se apaixonar, Joana Diniz mostra-se com o seu «grande amor»

Hoje às 16:41
Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas
00:21

Ontem às 15:12
Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes»
03:01

Ontem às 09:14
Fábio condicionado por Liliana? Irmã do concorrente acredita que sim: «Está a jogar com o coração»
03:01

Ontem às 09:14
Marisa fica em lágrimas com a expulsão da noite
06:32

29 set, 00:15
Este é o segredo de Bruna. Concorrente emociona todos com momento marcante da sua vida
05:51

28 set, 23:53
«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro
02:17

Hoje às 12:13
Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»
02:28

29 set, 08:15
Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
04:41

22 set, 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
02:30

21 set, 22:27
Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana
03:00

21 set, 18:59
Quatro anos depois, Ana Barbosa revela onde está a usar o dinheiro do prémio do Big Brother: «Só agora é que comecei a mexer»

Hoje às 11:18
Bruno de Carvalho prepara-se para se submeter a procedimento estético: "Peso 108 quilos"

Hoje às 10:36
Kina doou parte do fígado? Ex-concorrente do "Big Brother" esclarece tudo!

Ontem às 18:42
Catarina Miranda: "Nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim"

Ontem às 15:59
Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: "É melhor ainda cá fora"

Ontem às 15:52
