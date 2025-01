Joana Diniz revelou o significado da sua tatuagem «31» no pescoço e não poderia ser mais especial

Joana Diniz, atual concorrente do Secret Story - Desafio Final, tem uma tatuagem no pescoço que fez recentemente e despertou a curiosidade dos internautas.

Foi no «Goucha» que Joana Diniz revelou qual o significado da tatuagem «31» que tem no pescoço. O dia 31 terá sempre uma importância significativa na vida da concorrente porque foi o dia do nascimento da filha Valentina.

Decidiu tatuar no pescoço para sentir-se todos os dias agradecida pelo nascimento da filha.

O regresso de Joana Diniz aos reality shows foi um dos mais esperados. Ora espreite a entrada da jovem e o reencontro com a Voz,