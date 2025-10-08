Joana Diniz choca com mudança radical de visual: «Já estava a precisar muito»

Ao Minuto

10:30
Beijo quente ao amanhecer: Liliana e Fábio celebram o «primeiro Natal juntos» - Big Brother
01:10

10:21
O Natal chegou mais cedo: Voz surpreende concorrentes com presentes especiais - Big Brother
05:12

09:55
Lágrimas sem fim: Liliana teme o que a espera fora da casa - Big Brother
03:27

09:48
Ciúmes à vista? Bruno e Pedro falam sobre Marisa e o ambiente aquece - Big Brother
02:02

09:46
Choro desmedido: Fábio consola Marisa após dura discussão com o marido - Big Brother
03:07

09:42
Marisa Susana e Pedro Jorge analisam comportamento de Marisa - Big Brother
02:13

09:39
Liliana questiona Fábio: «Pensas em alguma mulher?» - Big Brother
02:28

09:36
Fábio não tem dúvidas que Liliana o vai «meter em problemas» - Big Brother
05:48

09:14
Acusado de traição por Liliana, noivo Zé não deixa nada por dizer: «É capaz de tudo» - Big Brother

03:03
Primeiro arrufo? Liliana chateada com Fábio: «Não tenho paciência» - Big Brother
17:49

02:00
Arrependida de deixar o noivo? Liliana mostra-se em baixo: «Não deixei de amar o Zé» - Big Brother
05:15

01:30
Liliana está de pé atrás com Fábio: «Não me quero magoar» - Big Brother
05:15

01:00
Ao ver Liliana insegura, Fábio dá-lhe garantias: «Só te quero a ti» - Big Brother
05:52

22:56
Inesperado! Dylan assume já conhecer Vera cá de fora - Big Brother
04:07

22:41
Ana incrédula com atitudes dos colegas depois do Especial: «É só gente maldosa» - Big Brother
04:50

22:37
Liliana faz apelo aos pais depois de beijar Fábio: «Se os desiludi, espero que me entendam» - Big Brother
03:51

22:36
Liliana abre o coração depois de beijar Fábio: «Não estou a conseguir controlar nada (...) Não me orgulho» - Big Brother
03:51

22:27
Depois de terminar noivado com Zé e ter dado primeiro beijo a Fábio, Liliana confessa: «Aconteceu, sou livre» - Big Brother
03:38

22:27
Liliana sobre primeiro beijo a Fábio: «Queria que não acontecesse» - Big Brother
03:38

22:22
Ana Cristina alvo de críticas depois de comentários sobre o corpo de Lídia - Big Brother
11:12

22:08
Depois de zanga com Marisa, Pedro Jorge assume: «Tenho de acabar com isso...» - Big Brother
06:07

21:43
Segredo à vista! Dylan confronta Liliana e a concorrente não nega - Big Brother
00:59

21:41
Segredo em risco? Dylan e Vera desconfiam das contradições de Liliana - Big Brother
04:13

21:29
Primeiro segredo revelado? Dylan garante saber o segredo de Liliana - Big Brother
02:20

20:25
Pedro Jorge responde a Marisa: «A mim magoa-me isso» - Big Brother
02:59

Joana Diniz choca com mudança radical de visual: «Já estava a precisar muito»

  • Secret Story
  • Há 1h e 20min
Joana Diniz choca com mudança radical de visual: «Já estava a precisar muito» - Big Brother

Joana Diniz decidiu apostar numa transformação surpreendente e mostrou o resultado nas redes sociais. A ex-concorrente do “Secret Story” e do “Big Brother” mudou o cabelo e deixou os seguidores rendidos.

Joana Diniz voltou a surpreender os fãs ao surgir com um novo visual. A cabeleireira e ex-participante de reality shows da TVI partilhou no Instagram vários vídeos que mostram todo o processo da mudança e o resultado final — um corte bem mais curto do que o habitual.

«É verdade, isto aconteceu», começou por dizer Joana Diniz, visivelmente entusiasmada com a transformação.

A antiga concorrente explicou que esta mudança já era algo que vinha a ponderar há algum tempo: «Já estava a precisar muito de uma mudança a nível de visual. Há sempre aquelas pessoas que mudam a cor de cabelo. A cor do meu cabelo é impossível de ser mudada, porque o cabelo preto é a minha identidade», afirmou.

Ainda assim, confessou que cortar o cabelo foi um passo simbólico: «Cabelo extremamente comprido também é a minha imagem de marca, porque, quem me conhece, sabe que é com o cabelo comprido que me sinto poderosa, que me sinto uma mulherão, que me sinto um canhão... Mas confesso-vos que acho que já me sinto tão grande comigo mesma que um cabelo leve podia fazer alguma diferença».

Por fim, Joana mostrou-se feliz com o resultado e pediu a opinião dos seguidores: «Confesso que estava a precisar tanto desta mudança. Gostei. E vocês gostaram?».

Veja aqui:

Depois de ter surpreendido os seguidores ao admitir que sente saudades de viver uma paixão, Joana Diniz voltou a recorrer às redes sociais para partilhar um registo especial. Desta vez, a empresária e ex-concorrente da Casa dos Segredos publicou uma fotografia ao lado da filha, Valentina, assumindo-a como o seu verdadeiro “grande amor”.

Na imagem, mãe e filha surgem juntas em clima de ternura, com Joana a escrever na legenda: “Meu grande amor 🫀”. A partilha rapidamente conquistou os fãs, que deixaram dezenas de mensagens de carinho e elogios à relação cúmplice entre as duas.

Recorde-se que, recentemente, Joana tinha feito um desabafo público sobre a falta que sente de estar apaixonada, publicação que motivou inclusive uma reação do ex-marido, Flávio Miguel. Agora, a influencer mostrou que, independentemente da vida amorosa, o maior pilar da sua felicidade é a filha Valentina.

