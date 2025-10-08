Joana Diniz choca com mudança radical de visual: «Já estava a precisar muito»

Joana Diniz voltou a surpreender os fãs ao surgir com um novo visual. A cabeleireira e ex-participante de reality shows da TVI partilhou no Instagram vários vídeos que mostram todo o processo da mudança e o resultado final — um corte bem mais curto do que o habitual.

«É verdade, isto aconteceu», começou por dizer Joana Diniz, visivelmente entusiasmada com a transformação.

A antiga concorrente explicou que esta mudança já era algo que vinha a ponderar há algum tempo: «Já estava a precisar muito de uma mudança a nível de visual. Há sempre aquelas pessoas que mudam a cor de cabelo. A cor do meu cabelo é impossível de ser mudada, porque o cabelo preto é a minha identidade», afirmou.

Ainda assim, confessou que cortar o cabelo foi um passo simbólico: «Cabelo extremamente comprido também é a minha imagem de marca, porque, quem me conhece, sabe que é com o cabelo comprido que me sinto poderosa, que me sinto uma mulherão, que me sinto um canhão... Mas confesso-vos que acho que já me sinto tão grande comigo mesma que um cabelo leve podia fazer alguma diferença».

Por fim, Joana mostrou-se feliz com o resultado e pediu a opinião dos seguidores: «Confesso que estava a precisar tanto desta mudança. Gostei. E vocês gostaram?».

Veja aqui:

Depois de ter surpreendido os seguidores ao admitir que sente saudades de viver uma paixão, Joana Diniz voltou a recorrer às redes sociais para partilhar um registo especial. Desta vez, a empresária e ex-concorrente da Casa dos Segredos publicou uma fotografia ao lado da filha, Valentina, assumindo-a como o seu verdadeiro “grande amor”.

Na imagem, mãe e filha surgem juntas em clima de ternura, com Joana a escrever na legenda: “Meu grande amor 🫀”. A partilha rapidamente conquistou os fãs, que deixaram dezenas de mensagens de carinho e elogios à relação cúmplice entre as duas.

Recorde-se que, recentemente, Joana tinha feito um desabafo público sobre a falta que sente de estar apaixonada, publicação que motivou inclusive uma reação do ex-marido, Flávio Miguel. Agora, a influencer mostrou que, independentemente da vida amorosa, o maior pilar da sua felicidade é a filha Valentina.