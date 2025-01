Joana Diniz quebra em lágrimas e revela: «Está-me a bater a saudade (...)»

Saudades e lágrimas: Joana Diniz não consegue controlar as lágrimas no Secret Story Desafio Final e deixa os colegas preocupados.

No Secret Story Desafio Final, Joana Diniz, não conteve as lágrimas nesta sexta-feira, 10 de janeiro, ao revelar a saudades da filha Valentina, de 5 anos. A emoção tomou conta da concorrente, que foi imediatamente apoiada por Rita Almeida e Patrícia.

Durante uma conversa com as amigas, Joana Diniz explicou o motivo do seu choro compulsivo, e justificou com menstruação e ao sentimento de saudade: «Amiga, apareceu-me a menstruação. Está-me a bater a saudade da miúda, só isso» disse. Embora tenha afirmado que «já passou» depois de limpar o rosto, a concorrente não conseguiu evitar que a Voz que a questionou se estava mais animada e convidando-a para o confessionário.

Joana Diniz não resistiu ao gesto de carinho e ao convite, desabando em lágrimas mais uma vez. Rita, solidária, afirmou:«É! Acho que ela precisa de um abracinho primeiro» acabou por oferecer o apoio necessário nesse momento delicado.