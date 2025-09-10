Grávida, Joana Diniz faz partilha única. E é do mais bonito que vai ver

Prepare-se para verter uma lágrima! Estas são as imagens únicas do reencontro emocionante de Joana Diniz com a filha

A magia está no ar: Joana Diniz e Sónia Jesus estão em Paris, e estas fotos [encantadoras] são a prova disso

No Dia Mundial da Grávida, Joana Diniz recorreu às redes sociais para partilhar uma memória marcante da sua vida, uma fotografia de uma sessão realizada durante a gestação da filha, Valentina.

A ex-concorrente da "Casa dos Segredos" escolheu uma imagem captada na altura em que se preparava para a chegada da filha, sublinhando a importância deste período na sua vida pessoal.

Valentina, fruto da relação de Joana Diniz com Igor Sanchez, nasceu em 2019 e tem sido presença constante nas partilhas da mãe, que regularmente regista momentos especiais da vida familiar.

A fotografia foi divulgada através de uma story no Instagram, numa publicação simples e nostálgica que assinalou a data.