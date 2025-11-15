Joana Diniz passa por momento transformador: «Chorei tanto (...) Depois desse dia eu renasci»

Joana Diniz passou por um momento transformador que a mudou radicalmente. A revelação foi feita nas stories do Instagram, num desabafo que impressionou tudo e todos.

«A minha vida estava um novelo, tudo embrulhado (…) e foi num dos cultos com o pastor Adailton que a minha vida deu uma grande reviravolta porque num desses cultos a palavra foi o perdão, tu perdoares-te para teres prosperidade na tua vida», referiu a ex-concorrente de reality-shows.

A cabeleireira relatou que depois disso acontecer sentiu uma mudança drástica na sua vida, sendo esse o ponto de viragem que mudou tudo.

«Depois desse dia, depois do dia em que eu me perdoei- eu chorei tanto, tanto, tanto, foi uma coisa mesmo, eu nunca tinha vivido um momento assim- que a minha vida sim, deu uma volta de 180 graus e eu renasci», contou Joana Diniz.