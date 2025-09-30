Joana Diniz confessa saudades de estar apaixonada e ex-marido surpreende com comentário

Joana Diniz recorreu às redes sociais para partilhar um momento de desabafo com os seguidores. A empresária e ex-concorrente da Casa dos Segredos publicou uma montagem fotográfica em que revelou que sente falta de viver uma nova paixão, admitindo até que por vezes acredita que o seu lado romântico se perdeu. A publicação, feita em tom descontraído, rapidamente gerou interação, com fãs a responderem ao desafio lançado pela própria sobre aquilo de que sentem mais saudades.

Entre os comentários recebidos destacou-se o de Flávio Miguel, ex-marido de Joana Diniz, que deixou uma mensagem de apoio e carinho. O gesto não passou despercebido e acabou por gerar dos comentários por parte dos seguidores, que se mostraram saudosos em relação ao ex-casal e teceram comentários como «voltem.. 😕». Porém, o comentário do ex-marido também gerou interações negativas: «Que falta de respeito pela pessoa que o Flávio tem ao lado...🙄🙄🙄»

Esta não é a primeira declaração de amor do ex-casal em plena internet. Flávio Miguel partilhou uma fotografia com a filha de Joana, Valentina. A foto fez com que Joana se declara-se a Flávio e, respetivamente, à filha: «Amo-vos ❤️».