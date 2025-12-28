Joana Diniz surpreende com declaração especial: «Que sorte a minha»

Não há dúvidas: Joana Diniz é uma mãe completamente apaixonada. A ex-concorrente de Secret Story – Casa dos Segredos partilhou, no Instagram, uma fotografia cheia de ternura ao lado da filha, Valentina, de cinco anos, mostrando-se radiante e cúmplice neste momento tão especial.

Na legenda, Joana foi direta ao coração: «Que sorte a minha», escreveu, acrescentando um emoji em forma de coração, gesto que rapidamente conquistou os fãs, que não tardaram em encher a publicação de elogios e mensagens de carinho.

Veja, agora, a fotografia que está a emocionar os seguidores: