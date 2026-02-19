Novo romance à vista: Joana Diniz partilha momento íntimo com namorado

Joana Diniz confirmou o novo romance que vinha sendo apontado pelas redes sociais com uma publicação discreta, mas significativa, no seu Instagram. A cabeleireira partilhou uma fotografia a preto e branco onde surge sorridente ao lado de Pedro Prata, acompanhada apenas pelos emojis de coração e aliança, deixando claro o início desta nova etapa da sua vida sentimental.

A imagem, simples e elegante, mostra os dois a sorrir, transmitindo cumplicidade e felicidade. Apesar da ausência de texto, os emojis escolhidos foram suficientes para assumir publicamente a relação, colocando um ponto final nos rumores que circulavam nas redes.

Joana Diniz tem sido uma presença constante nos programas de reality show portugueses, como Secret Story - Casa dos Segredos e Desafio Final, e a sua vida pessoal tem gerado sempre grande curiosidade junto dos fãs. Com esta fotografia, a influencer e ex-concorrente demonstra que está pronta para partilhar com o público este novo capítulo romântico.

O momento gerou imediata reação nas redes, com seguidores a enviarem mensagens de carinho e felicitações pelo novo casal, confirmando que a relação com Pedro Pratas está a conquistar o interesse e apoio do público português.

