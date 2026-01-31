Joana Diniz anuncia fim de um ciclo com despedida marcante: «Cumpriu o seu propósito»

Ao Minuto

19:10
Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story - Casa dos Segredos 10 - Big Brother

Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story - Casa dos Segredos 10

20:05
Bernardina Brito quebra o silêncio sobre Tiago Ginga após conflitos: «Hoje em dia…» - Big Brother

Bernardina Brito quebra o silêncio sobre Tiago Ginga após conflitos: «Hoje em dia…»

14:21
Filipe Delgado revela episódio chocante que viveu com uma ex-concorrente do Secret Story 9 - Big Brother
06:02

Filipe Delgado revela episódio chocante que viveu com uma ex-concorrente do Secret Story 9

21:32
Vem aí casório: Marisa Susana pede namorado em casamento e o vídeo é emocionante - Big Brother

Vem aí casório: Marisa Susana pede namorado em casamento e o vídeo é emocionante

19:44
Vera Cláudia aquece redes sociais com biquíni reduzido e revela pormenor inesperado do seu corpo - Big Brother

Vera Cláudia aquece redes sociais com biquíni reduzido e revela pormenor inesperado do seu corpo

16:13
Mariana do Secret Story 9 mostra-se sem roupa em nova fotografia ousada - Big Brother

Mariana do Secret Story 9 mostra-se sem roupa em nova fotografia ousada

16:08
Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam - Big Brother

Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam

10:51
Amizade destruída. Leandro toma decisão radical sobre Pedro Jorge e Marisa - Big Brother

Amizade destruída. Leandro toma decisão radical sobre Pedro Jorge e Marisa

17:42
Afinal, que relação mantinham Renata Reis e Maycon Douglas? Surge revelação surpreende - Big Brother

Afinal, que relação mantinham Renata Reis e Maycon Douglas? Surge revelação surpreende

16:09
Renata Reis revela como viveu o dia em que corpo de Maycon Douglas foi encontrado: «Para mim, não era possível» - Big Brother

Renata Reis revela como viveu o dia em que corpo de Maycon Douglas foi encontrado: «Para mim, não era possível»

15:32
Viveu num convento e decidiu entrar no Secret Story. 16 anos depois já é mãe e está outra mulher - Big Brother

Viveu num convento e decidiu entrar no Secret Story. 16 anos depois já é mãe e está outra mulher

12:03
Filha de Pedro Jorge e Marisa surpreende com declaração de amor especial - Big Brother
00:24

Filha de Pedro Jorge e Marisa surpreende com declaração de amor especial

11:53
O passeio em família que emocionou os seguidores de Pedro Jorge e Marisa - Big Brother
01:50

O passeio em família que emocionou os seguidores de Pedro Jorge e Marisa

13:34
Inédito! Zé expõe zanga grave dos pais dele com Liliana: «Enervaram-se, deixaram as coisas dela» - Big Brother

Inédito! Zé expõe zanga grave dos pais dele com Liliana: «Enervaram-se, deixaram as coisas dela»

12:32
Exclusivo: Após término com Francisco Monteiro, Bárbara Parada tem novo namorado - Big Brother
06:57

Exclusivo: Após término com Francisco Monteiro, Bárbara Parada tem novo namorado

12:30
As condições alegadamente impostas por Bárbara Parada no namoro com Francisco Monteiro - Big Brother
05:16

As condições alegadamente impostas por Bárbara Parada no namoro com Francisco Monteiro

12:07
Cláudio Ramos ‘confronta’ Pedro: “Há alguma coisa que eu tenha dito que tu gostavas de me dizer?” - Big Brother
03:42

Cláudio Ramos ‘confronta’ Pedro: “Há alguma coisa que eu tenha dito que tu gostavas de me dizer?”

12:06
Pedro recorda passado com Marisa: “Nunca vai voltar” - Big Brother
08:33

Pedro recorda passado com Marisa: “Nunca vai voltar”

11:56
Leandro já ligou a Pedro. E esta foi a 'resposta' do vencedor do “Secret Story 9” - Big Brother
05:16

Leandro já ligou a Pedro. E esta foi a 'resposta' do vencedor do “Secret Story 9”

11:55
Pedro revela surpresa com Leandro: “Saímos e apanhamos este choque” - Big Brother
05:16

Pedro revela surpresa com Leandro: “Saímos e apanhamos este choque”

11:53
Cláudio Ramos questiona Pedro sobre amizade com Marisa Susana: “É uma amiga cá fora?” - Big Brother
02:28

Cláudio Ramos questiona Pedro sobre amizade com Marisa Susana: “É uma amiga cá fora?”

11:47
Pedro defende-se das críticas de Cláudio Ramos: “Estamos há 14 dias cá fora e eu gosto da Marisa de maneira igual” - Big Brother
05:45

Pedro defende-se das críticas de Cláudio Ramos: “Estamos há 14 dias cá fora e eu gosto da Marisa de maneira igual”

11:47
Cláudio Ramos e Pedro ‘confrontam-se’: “Houve atitudes dentro da casa que eu considerei machistas” - Big Brother
05:45

Cláudio Ramos e Pedro ‘confrontam-se’: “Houve atitudes dentro da casa que eu considerei machistas”

11:40
Cláudio Ramos 'confronta' Pedro: “Achas que eu tenho uma opinião errada?” - Big Brother
03:09

Cláudio Ramos 'confronta' Pedro: “Achas que eu tenho uma opinião errada?”

09:09
«Destruída», a caminho do funeral do sobrinho, Kina tem afirmação surpreendente sobre Filipe Delgado - Big Brother

«Destruída», a caminho do funeral do sobrinho, Kina tem afirmação surpreendente sobre Filipe Delgado

Acompanhe ao minuto

Joana Diniz anuncia fim de um ciclo com despedida marcante: «Cumpriu o seu propósito»

Joana Diniz anuncia fim de um ciclo com despedida marcante: «Cumpriu o seu propósito» - Big Brother

Joana Diniz prepara-se para se despedir de uma «fase bonita» da sua vida. Os fãs ficaram surpreendidos com a novidade.

Joana Diniz anunciou uma despedida marcante. A ex-concorrente do Secret Story recorreu às redes sociais para partilhar as últimas fotografias com o cabelo curto e revelou que se tratou de «uma fase bonita» que chegou agora ao fim.

«Despeço-me deste corte de cabelo com leveza. Foi uma fase bonita, vivida com verdade. Gostei, experimentei, não me arrependo», começou por escrever, na legenda de um vídeo partilhado no Instagram.

«Somos feitas de mudanças, e agora sinto que é tempo de avançar. A fase do cabelo curto cumpriu o seu propósito. A minha identidade pede espaço para voltar», acrescentou.

Pode ver tudo aqui:

Na caixa de comentários da publicação, surgiram vários comentários de fãs ansiosos por voltar a ver Joana Diniz de cabelo comprido. No entanto, também houve quem referisse que gosta mais de ver a cabeleireira com o cabelo mais curto.

«Entendo-te! Ficava te super bem, mas ansiosa por te ver de cabelão novamente amor 😍», «A tua fase mais linda ... essa do cabelo mais curto!», «E fica te super bem o cabelo assim ..... aliás és linda de qualquer jeito por isso tudo te fica bem Joaninha 🐞», «Linda 😍arrasou😍», «Mulher poderosa sempre +sempre linda 🔝», são alguns dos comentários que se podem ler.

Percorra a nossa galeria e veja as fotografias de Joana Diniz que preparámos para si

Relacionados

Joana Diniz choca todos com confissão sobre João Ricardo: «Estou apaixonada»

Irreconhecível e deslumbrante: Joana Diniz surpreende ao mostrar fotografia da filha

Filipe Delgado já é um fenómeno e há duas ex-concorrentes de peso que estão rendidas ao recruta
Temas: Joana Diniz Ciclo Fase da Vida

Fora da Casa

Já não esconde! Bárbara Parada mostra-se cúmplice de Guilherme Baptista em vídeo único

Já não esconde! Bárbara Parada mostra-se cúmplice de Guilherme Baptista em vídeo único

Há 25 min
Carro de Maycon Douglas dá à costa e há uma foto que está a gerar indignação: «O travão de mão...»

Carro de Maycon Douglas dá à costa e há uma foto que está a gerar indignação: «O travão de mão...»

Há 1h e 20min
Dias após a despedida de Maycon, Marcelo Palma organiza novo funeral para apoiar amigo do mundo dos reality shows

Dias após a despedida de Maycon, Marcelo Palma organiza novo funeral para apoiar amigo do mundo dos reality shows

Ontem às 12:47
Caso Maycon Douglas: Viatura submersa há quase um mês surge no local onde foi encontrado o corpo

Caso Maycon Douglas: Viatura submersa há quase um mês surge no local onde foi encontrado o corpo

Ontem às 09:13
De luto por Maycon, Renata Reis expõe situação incómoda em público: «Não façam isso. Fiquei com ansiedade»

De luto por Maycon, Renata Reis expõe situação incómoda em público: «Não façam isso. Fiquei com ansiedade»

Ontem às 08:32
Lágrimas e mais lágrimas. Iury Mellany prova vestido de noiva e o que acontece a seguir deixa todos sem palavras

Lágrimas e mais lágrimas. Iury Mellany prova vestido de noiva e o que acontece a seguir deixa todos sem palavras

29 jan, 19:54
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Carro de Maycon Douglas dá à costa e há uma foto que está a gerar indignação: «O travão de mão...»

Carro de Maycon Douglas dá à costa e há uma foto que está a gerar indignação: «O travão de mão...»

Há 1h e 20min
Da participação no Secret Story ao pós-reality: As imagens dos melhores momentos de Maycon Douglas

Da participação no Secret Story ao pós-reality: As imagens dos melhores momentos de Maycon Douglas

7 jan, 18:48
Venceu 250 mil euros e vive dias de sonho em família. Pedro Jorge e Marisa cumprem desejo dos filhos

Venceu 250 mil euros e vive dias de sonho em família. Pedro Jorge e Marisa cumprem desejo dos filhos

29 jan, 12:38
Esta concorrente do Big Brother Verão é irmã de uma estrela da televisão... mas elas não se podem ver

Esta concorrente do Big Brother Verão é irmã de uma estrela da televisão... mas elas não se podem ver

1 jul 2025, 12:43
Lembra-se? Da 1ª “beijuta” na boca às muitas “mimutas”: A história dos "Zárcia" em imagens

Lembra-se? Da 1ª “beijuta” na boca às muitas “mimutas”: A história dos "Zárcia" em imagens

27 jan, 10:02
Ver Mais

Notícias

Já não esconde! Bárbara Parada mostra-se cúmplice de Guilherme Baptista em vídeo único

Já não esconde! Bárbara Parada mostra-se cúmplice de Guilherme Baptista em vídeo único

Há 25 min
Joana Diniz anuncia fim de um ciclo com despedida marcante: «Cumpriu o seu propósito»

Joana Diniz anuncia fim de um ciclo com despedida marcante: «Cumpriu o seu propósito»

Há 47 min
Carro de Maycon Douglas dá à costa e há uma foto que está a gerar indignação: «O travão de mão...»

Carro de Maycon Douglas dá à costa e há uma foto que está a gerar indignação: «O travão de mão...»

Há 1h e 20min
Romance à vista? Cláudio Ramos reage a aproximação de Marcia Soares e Francisco Monteiro: «Deus queira que ela engravide»

Romance à vista? Cláudio Ramos reage a aproximação de Marcia Soares e Francisco Monteiro: «Deus queira que ela engravide»

Ontem às 22:11
Marcia Soares e Francisco Monteiro deixam fãs em êxtase com declaração pública: «Seremos aquilo que quisermos ser»

Marcia Soares e Francisco Monteiro deixam fãs em êxtase com declaração pública: «Seremos aquilo que quisermos ser»

Ontem às 21:47
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Francisco Monteiro conta como perdeu 19 kg em um mês: «Se um preguiçoso como eu conseguiu…»

Francisco Monteiro conta como perdeu 19 kg em um mês: «Se um preguiçoso como eu conseguiu…»

22 jan, 12:23
«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral

«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral

21 jan, 19:35
Fábio Pereira tem mais 40 kg de músculos e a transformação está a chocar quem vê

Fábio Pereira tem mais 40 kg de músculos e a transformação está a chocar quem vê

21 jan, 12:23
Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Já não esconde! Bárbara Parada mostra-se cúmplice de Guilherme Baptista em vídeo único

Já não esconde! Bárbara Parada mostra-se cúmplice de Guilherme Baptista em vídeo único

Há 25 min
Joana Diniz anuncia fim de um ciclo com despedida marcante: «Cumpriu o seu propósito»

Joana Diniz anuncia fim de um ciclo com despedida marcante: «Cumpriu o seu propósito»

Há 47 min
Carro de Maycon Douglas dá à costa e há uma foto que está a gerar indignação: «O travão de mão...»

Carro de Maycon Douglas dá à costa e há uma foto que está a gerar indignação: «O travão de mão...»

Há 1h e 20min
Romance à vista? Cláudio Ramos reage a aproximação de Marcia Soares e Francisco Monteiro: «Deus queira que ela engravide»

Romance à vista? Cláudio Ramos reage a aproximação de Marcia Soares e Francisco Monteiro: «Deus queira que ela engravide»

Ontem às 22:11
Marcia Soares e Francisco Monteiro deixam fãs em êxtase com declaração pública: «Seremos aquilo que quisermos ser»

Marcia Soares e Francisco Monteiro deixam fãs em êxtase com declaração pública: «Seremos aquilo que quisermos ser»

Ontem às 21:47
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Com o cabelo muito mais curto, Dinis Almeida surge irreconhecível!

Com o cabelo muito mais curto, Dinis Almeida surge irreconhecível!

Há 12 min
"Nem todo o amor se explica. Alguns sentem-se": após mensagem, Francisco Monteiro faz apelo a Marcia Soares!

"Nem todo o amor se explica. Alguns sentem-se": após mensagem, Francisco Monteiro faz apelo a Marcia Soares!

Há 3h e 2min
Após encontro com Marcia Soares, Francisco Monteiro lança questão inesperada: "O que me dariam em troca?"

Após encontro com Marcia Soares, Francisco Monteiro lança questão inesperada: "O que me dariam em troca?"

Há 3h e 46min
Sensual, Marcia Soares anuncia surpresa: "Nem todo o amor se explica"

Sensual, Marcia Soares anuncia surpresa: "Nem todo o amor se explica"

Ontem às 20:14
Bárbara Parada já não esconde Guilherme Baptista e lança-lhe elogio: "Que lindo!"

Bárbara Parada já não esconde Guilherme Baptista e lança-lhe elogio: "Que lindo!"

Ontem às 17:12
Ver Mais Outros Sites