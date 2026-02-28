Ex-concorrente viaja para fora do país e surpreende em fotografias ao lado de Cristiano Ronaldo. Mas há um detalhe neste encontro

Joana Diniz, ex-concorrente de reality shows da TVI mostrou-se a aproveitar dias de descanso na capital dos Países Baixos e foi partilhando vários registos nas stories do Instagram. Durante a visita, Joana Diniz passou por um dos pontos turísticos mais conhecidos da cidade, o Madame Tussauds Amsterdam, onde fez questão de posar ao lado da figura de cera de Cristiano Ronaldo.

Sorridente, a cabeleireira não resistiu ao momento e registou a fotografia junto da estátua do internacional português, uma das figuras mais procuradas pelos visitantes do museu.

Fonte: Instagram

Ao longo da viagem, Joana Diniz partilhou ainda outros cenários típicos de Amesterdão, mostrando que aproveitou ao máximo a experiência.

Recorde-se que a empresária tornou-se conhecida do grande público através da participação em vários formatos da TVI, mantendo desde então uma forte presença nas redes sociais, onde partilha regularmente momentos da sua vida pessoal e profissional.

Desta vez, foi a paragem ao lado de Cristiano Ronaldo que roubou atenções e arrancou reações divertidas entre os seguidores.