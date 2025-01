Cadeira quente tensa entre Joana Diniz e Daniela Santos: «Coisas menos boas cá dentro (...) a Daniela»

Na Gala de Estreia do Secret Story - Desafio Final, percebemos que Joana Diniz e Daniela Santos não se relacionavam. No momento em que se encontraram no ringue, notou-se a tensão de ambas.

Ambas as concorrentes referiram que já não se falavam há algum, mas não revelaram o motivo.

Durante a cadeira quente, A Voz perguntou aos concorrentes quais as pessoas que gostaram mais de ver e as que gostaram menos. Na vez de Joana Diniz, a concorrente revelou que gostou muito de reencontrar Teresa Silva, Cláudio Alegre e Nuno Jesus. Já a pessoa que menos gostou de reencontrar foi Daniela Santos,

«Já não vejo a Daniela há 3 anos...»

Joana Diniz esclareceu que o motivo de não se falarem nada tem a ver com homens, foram situações pessoais das quais não quer falar. Acrescentou ainda que não deseja mal a ninguém e no que depender dela não irá haver discussões.