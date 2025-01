Concorrente vive divórcio polémico pouco antes de entrar no Secret Story - Desafio Final. Saiba mais

Joana Diniz divorciou-se há cerca de três meses, após um casamento curto com Flávio Miguel.

A concorrente viveu um divórcio polémico e, entretanto, o ex-marido já assumiu uma relação com outra ex-concorrente.

O Secret Story - Desafio Final estreou esta quarta-feira com um leque de concorrentes surpreendente. Uma delas é Joana Diniz, que se estreou no mundo dos reality shows com o Secret Story 4, tendo entrado em diversos programas depois desse.

Fora da casa, Joana Diniz foi mãe de Valentina de uma relação anterior e recentemente divorciou-se apenas quatro meses após casar com Flávio Miguel.

O casal já estava junto há um bom tempo quando decidiu dar o passo do casamento - que aconteceu em junho de 2024 - mas a relação acabou por não correr bem e os dois separaram-se em outubro do mesmo ano, surpreendendo tudo e todos.

Depois do fim da relação com Joana Diniz, Flávio Miguel acabou por assumir o namoro com outra ex-concorrente do Secret Story, Jéssica Maria, que na altura em que participou teve também uma relação envolta em polémicas com Cláudio Viana. Mais tarde, Jéssica envolveu-se também com Gonçalo Quinaz.

De recordar que Joana Diniz participou no Secret Story 4 e foi uma das concorrentes mais acarinhadas pelo público. Tinha apenas 20 anos quando participou no Reality Show e não passou despercebida.

Desde esse momento, Joana já participou em diversos reality shows, deixando uma marca em cada um. Desde sempre que foi uma concorrente animada e frontal. A concorrente acredita que agora tem todas as condições para conseguir chegar à Final e levar o prémio para casa.