Conheça a namorada de Flávio Miguel, ex-marido de Joana Diniz. E que também é ex-concorrente...

Flávio Miguel assumiu uma relação com outra ex-concorrente de reality-shows.

Tudo aconteceu em novembro de 2024, um mês após a separação de Joana Diniz.

Joana Diniz e Flávio Miguel casaram-se em junho de 2024, mas quatro meses depois, em outubro, anunciaram a separação. E no mês seguinte, em novembro desse ano, Flávio assumiu um novo amor e é também uma ex-concorrente de reality-shows.

Trata-se nada mais, nada menos que Jéssica Maria, ex-concorrente da terceira edição da Casa dos Segredos, que também já teve alguns romances com ex-concorrentes, como Cláudio Viana, Diogo Marcelino e Gonçalo Quinaz.

Numa partilha nas redes sociais, em novembro de 2024, Flávio Miguel, confirmou a relação com Jéssica Maria e esclareceu que apenas conheceu Jéssica Maria depois de ter terminado o casamento com Joana Diniz.

«Quando me ligaram a perguntar se realmente estava com a Jéssica, o que eu expliquei é que sim, estávamo-nos a conhecer e que conheci a Jessica pouco tempo depois de me ter separado», assegurou.

Flávio contou ainda que, na altura, ligou a Joana Diniz, já ex-mulher, para perceber se valeria a pena esclarecer que os dois já estavam separados nas redes sociais, de maneira a evitar problemas, contudo esta não quis.

«O casamento foi mais uma tentativa que demos à relação, não funcionou, tranquilo», esclareceu ainda Flávio Miguel acerca do divórcio precoce de Joana Diniz.

O casal mantém-se discreto nas demonstrações de amor nas redes sociais, mas de vez em quando, Jéssica partilha registos com Flávio Miguel.

