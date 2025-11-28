Joana Diniz faz partilha «poderosa» e a reação do ex-marido, Flávio Miguel, dá que falar

Joana Diniz está separada de Flávio Miguel desde o outono de 2024, mas os dois sempre mantiveram uma relação de proximidade, de tal forma que têm surgido rumores de uma possível reconciliação.

Agora há mais um motivo para o falatório: Joana Diniz fez uma partilha nas redes sociais onde se mostra «poderosa» - tal como é apontado nos comentários das redes sociais - e Flávio Miguel não perdeu a oportunidade de reagir.

«Já podia ser Janeiro 2026», escreveu a ex-concorrente do Secret Story na sua página de Instagram, mostrando várias fotografias suas ao espelho.

A caixa de comentários inundou-se de elogios, de entre os quais se destaca o do ex-marido: «Eitahhhh ❤️», escreveu Flávio Miguel, mostrando uma clara admiração.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens de Joana Diniz, que estão a dar que falar.