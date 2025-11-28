Joana Diniz faz partilha «poderosa» e a reação do ex-marido, Flávio Miguel, dá que falar

Ao Minuto

«Inveja de ti, filha? Caladinha, eras perfeita»: Leandro perde a paciência com Ana e o clima ferve - Big Brother
02:49

«Inveja de ti, filha? Caladinha, eras perfeita»: Leandro perde a paciência com Ana e o clima ferve

17:41
Inédito: Pela primeira vez com melodia de fundo, os concorrentes cantam o hino desta edição - Big Brother
04:19

Inédito: Pela primeira vez com melodia de fundo, os concorrentes cantam o hino desta edição

16:58
«Tem tento nessa língua (...) Quem és tu!?»: Leandro é acusado de 'rebaixar as pessoas' por Ana e os berros começam - Big Brother
03:04

«Tem tento nessa língua (...) Quem és tu!?»: Leandro é acusado de 'rebaixar as pessoas' por Ana e os berros começam

16:35
De galo a garnizé: O verso do hino dedicado a Leandro que deixou a casa a rir, mas o visado não achou piada - Big Brother
05:20

De galo a garnizé: O verso do hino dedicado a Leandro que deixou a casa a rir, mas o visado não achou piada

16:18
A 'má-língua' reina na casa: Liliana, Dylan e Inês juntam-se contra concorrente? - Big Brother
07:07

A 'má-língua' reina na casa: Liliana, Dylan e Inês juntam-se contra concorrente?

15:45
«Se a Inês sair...»: Dylan revela o que fará caso a namorada seja expulsa - Big Brother
01:11

«Se a Inês sair...»: Dylan revela o que fará caso a namorada seja expulsa

15:10
O abraço a Pedro Jorge e uma confissão rara de Leandro sobre o amor... - Big Brother
01:55

O abraço a Pedro Jorge e uma confissão rara de Leandro sobre o amor...

14:47
Em clima de romance com Pedro, Marisa assusta-se e são apanhados por Leandro? Veja por si - Big Brother
01:58

Em clima de romance com Pedro, Marisa assusta-se e são apanhados por Leandro? Veja por si

14:31
«Decidam qual é o casal que querem desmanchar»: A frase de Fábio que não gerou grande reação em Liliana - Big Brother
01:10

«Decidam qual é o casal que querem desmanchar»: A frase de Fábio que não gerou grande reação em Liliana

14:27
Concílio de nomeados: Fábio foi acusado de ser 'provocador' e todos escolheram a mesma concorrente para ser expulsa - Big Brother
05:19

Concílio de nomeados: Fábio foi acusado de ser 'provocador' e todos escolheram a mesma concorrente para ser expulsa

12:59
Nem uma atividade natalícia traz paz à casa: Tensão sobe com Leandro no centro das provocações - Big Brother
06:43

Nem uma atividade natalícia traz paz à casa: Tensão sobe com Leandro no centro das provocações

12:16
Fábio não poupa Dylan: «Se quer sair, deviam fazer-lhe a vontade» - Big Brother
13:42

Fábio não poupa Dylan: «Se quer sair, deviam fazer-lhe a vontade»

11:34
Prometido é devido: Concorrentes do Secret Story recebem encomenda especial de Cristina Ferreira - Big Brother
05:49

Prometido é devido: Concorrentes do Secret Story recebem encomenda especial de Cristina Ferreira

11:18
Leandro provoca colegas: «Vou ser um sucesso nacional, já vocês... vão ser básicos» - Big Brother
05:18

Leandro provoca colegas: «Vou ser um sucesso nacional, já vocês... vão ser básicos»

11:17
Discussão entre Leandro e Ana sobe de tom: «Caladinha és tão bonita, abres a boca e estragas tudo» - Big Brother
04:56

Discussão entre Leandro e Ana sobe de tom: «Caladinha és tão bonita, abres a boca e estragas tudo»

11:03
Dylan tem nova alcunha para rival: «Action man da Malveira: pode vestir, pintar as unhas,...» - Big Brother
07:34

Dylan tem nova alcunha para rival: «Action man da Malveira: pode vestir, pintar as unhas,...»

10:55
Liliana perde a paciência com Bruna logo pela manhã: «Essa rapariga só imita!» - Big Brother
02:18

Liliana perde a paciência com Bruna logo pela manhã: «Essa rapariga só imita!»

10:04
Cláudio Ramos confronta, em direto, Cristiana Jesus sobre a separação de Cláudio Alegre - Big Brother
01:56

Cláudio Ramos confronta, em direto, Cristiana Jesus sobre a separação de Cláudio Alegre

09:32
Leandro recorda passado humilde e infância no campo: «Tudo muda...» - Big Brother
08:12

Leandro recorda passado humilde e infância no campo: «Tudo muda...»

01:38
Francisco Monteiro «não percebe como é que Marisa e Pedro ainda estão juntos» e dá conselho radical - Big Brother
02:45

Francisco Monteiro «não percebe como é que Marisa e Pedro ainda estão juntos» e dá conselho radical

01:29
Mais ciúmes? Marisa e Pedro passam-se um com o outro e voltam a trocar insultos fortes - Big Brother
03:19

Mais ciúmes? Marisa e Pedro passam-se um com o outro e voltam a trocar insultos fortes

01:20
Liliana critica liderança de Leandro e colegas não perdoam: «Parece uma criança (…) aquelas popstars» - Big Brother
03:30

Liliana critica liderança de Leandro e colegas não perdoam: «Parece uma criança (…) aquelas popstars»

01:13
Francisco Monteiro sobre Liliana: «A quantidade de barbaridades que ela faz (…) é um ato de coragem» - Big Brother
06:57

Francisco Monteiro sobre Liliana: «A quantidade de barbaridades que ela faz (…) é um ato de coragem»

00:12
Leandro vai dormir no jacuzzi? Concorrente leva ‘as trouxas’ e deita-se em local inusitado - Big Brother
03:09

Leandro vai dormir no jacuzzi? Concorrente leva ‘as trouxas’ e deita-se em local inusitado

00:01
Sandro está de volta à casa? Ana e Pedro provocam Leandro - Big Brother
08:29

Sandro está de volta à casa? Ana e Pedro provocam Leandro

Joana Diniz faz partilha «poderosa» e a reação do ex-marido, Flávio Miguel, dá que falar

  • Secret Story
  • Hoje às 11:26
Joana Diniz faz partilha «poderosa» e a reação do ex-marido, Flávio Miguel, dá que falar - Big Brother

Joana Diniz mostrou-se mais bonita do que nunca e Flávio Miguel não tardou a reagir.

Joana Diniz está separada de Flávio Miguel desde o outono de 2024, mas os dois sempre mantiveram uma relação de proximidade, de tal forma que têm surgido rumores de uma possível reconciliação. 

Agora há mais um motivo para o falatório: Joana Diniz fez uma partilha nas redes sociais onde se mostra «poderosa» - tal como é apontado nos comentários das redes sociais - e Flávio Miguel não perdeu a oportunidade de reagir. 

 

«Já podia ser Janeiro 2026», escreveu a ex-concorrente do Secret Story na sua página de Instagram, mostrando várias fotografias suas ao espelho. 

A caixa de comentários inundou-se de elogios, de entre os quais se destaca o do ex-marido: «Eitahhhh ❤️», escreveu Flávio Miguel, mostrando uma clara admiração. 

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens de Joana Diniz, que estão a dar que falar. 

Temas: Joana Diniz Flávio Miguel

