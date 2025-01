Privações causam lágrimas! Joana Diniz perde o controlo em confronto com Gabriel Sousa e chora: «Já estás a começar a faltar-me ao respeito»

Privações e emoções! Em plena semana de privações, Joana Diniz perde o controlo e desabafa: «Eu não consigo! Estou a chorar, estou, dói-me a cabeça!» Veja aqui o que aconteceu!

No Secret Story - Desafio Final, as tensões atingiram um novo pico esta quarta-feira, 22 de janeiro, quando Joana Diniz perdeu a paciência com Gabriel, desabando em lágrimas após uma troca de palavras que acabou num intenso confronto emocional.

A semana de privações está a causar um desgaste visível nos concorrentes, que estão privados de luxos como camas, água quente, café e até mesmo de permanecer deitados durante o dia. Este cenário está a aumentar o nível de stress e impaciência na casa, o que resultou no desabafo de Joana Diniz.

Veja aqui o momento de tensão:

Tudo começou quando, após tentar descansar no armário de roupa, Joana Diniz foi chamada por Gabriel para ajudar numa dinâmica, o que a levou a reagir de forma explosiva. A concorrente, visivelmente sobrecarregada, não conseguiu conter as emoções e, em lágrimas, disse: «Estou a ficar com uma grande dor de cabeça! Gabi, estás a começar a faltar-me ao respeito!».

A pressão parecia estar a pesar demasiado para Joana, que continuou: «Eu não consigo! Estou a chorar, estou, dói-me a cabeça! Só quero estar aqui.» A frustração de Joana Diniz foi clara, refletindo o impacto das condições extremas a que estão sujeitos os concorrentes durante este período de privações.