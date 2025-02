De amigas a rivais? Joana Diniz perde o controlo e Inês Morais ameaça desistir: «Acabou a brincadeira!»

Durante o Especial de ontem, dia 26 de fevereiro, do "Secret Story - Desafio Final", Joana Diniz perdeu a calma e gritou em desespero. Entre lágrimas e tensão, e por causa da discussão com Inês Morais, Joana Diniz atira: «Estou há duas semanas sem dormir por causa desta brincadeira... digo A, está de trombas, digo B, está de trombas, nada daquilo que eu digo é válido! O que é isto?».

O motivo prende-se com o facto de Joana Diniz alegadamente não ter ouvido os barulhos que Miguel Vicente provocou à noite, ao contrário de Inês e os restantes colegas, que alegam ter ouvido. De volta à sala, Joana Diniz responde a Cláudio Ramos: «Eu não tenho medo de ninguém, se alguma vez fui má amiga..., tudo o que tenho feito é entender que as pessoas são assim». Veja o vídeo, em baixo.

Após um Especial carregado com muita tensão, Joana Diniz continua a gritar sobre Inês Morais e afirma que está farta de ser posta em causa pela amiga: «Ela põe-me em causa, acabou a brincadeira! Eu por dar a minha opinião sobre uma pessoa que toda a gente está contra, eu sou algum bicho do mato? Mas isto está tudo louco?». Veja o momento na íntegra, no vídeo em baixo.

Enquanto isso, Inês Morais está no quarto, a chorar desalmadamente após o confronto com a amiga Joana Diniz: «A única coisa que lhe pedi foi para não deixar as pessoas meterem-se na nossa relação! Eu não lhe fiz nada, nunca, custa-me a aceitar certas coisas, sim, mas eu fiz um esforço para respeitar as nossas diferenças! Isto é ridículo, ter amigos aqui é uma porcaria», afirma. Iury Mellany, Sandrina Pratas e Bruno de Carvalho tentam reconfortar a colega.

Contudo, Inês Morais não consegue controlar as lágrimas, pondera desistir e continua a chorar para preocupação dos colegas: «Eu não lhe fiz nada para ela reagir a quente! Eu não gosto menos dela por ela ter uma opinião diferente. Há vezes em que já concordei com o Miguel, eu só lhe estava a dizer para ser segura da opinião dela», diz sobre Joana Diniz. Veja o vídeo, em baixo.