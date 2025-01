Joana Diniz termina gala com nervos em franja e confronta Iury com nomeação direta: «Eu disse-te imensas vezes»

A Gala Especial de Sábado do Secret Story - Desafio Final ficou marcada por uma expulsão e por uma nomeação direta.

No final do programa, a Voz confrontou os concorrentes com imagens de Joana Diniz a revelar a Iury que estava em missão. Tudo isto aconteceu porque Iury continua a insistir com Joana sobre as infrações às regras da Voz.

Joana acaba por se irritar e diz-lhe que estava em missão, ainda que Iury não acredite.

No Confessionário, Joana Diniz acaba por dizer à Voz que acredita que Iury tenha um ódio de estimação por ela e que naquele momento lhe «parou o relógio» acabando por revelar o que não devia.

No final da Gala Especial de sábado do Secret Story - Desafio Final, Joana Diniz fica muito irritada com a nomeação direta da Voz e acaba por entrar numa discussão acesa com Iury.

Iury ainda tenta justificar-se, mas sem grande sucesso, pois quem saiu prejudicada foi Joana. Reveja o momento.