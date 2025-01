Joana Diniz confessa ter tido «um ciumito» de João Ricardo e Joana Sobral. Conheça a reação dos dois!

Joana Diniz confessou ter tido um ciúme ligeiro com a aproximação de Joana Sobral e João Ricardo.

A concorrente diz não ter nada contra Joana Sobral, mas na altura «arreliou-se» com a entrada da colega.

Joana Diniz confessou esta quarta-feira ter sentido ciúmes da aproximação de João Ricardo e Joana Sobral, após a entrada desta última no Secret Story – Desafio Final. Tudo aconteceu na sequência de uma dinâmica de grupo.

Os concorrentes foram desafiados a escolher um colega com quem cortavam laços e Joana Sobral escolheu Joana Diniz: «A única pessoa que tem uma opinião menos positiva de mim e não sinto que esteja aqui para me conhecer, porque também não sinto essa afetividade de ambas as partes, é a Joana», disse.

«Não achei que houvesse motivo para isso, mas sendo assim prefiro estar com pessoas que eu sinto uma boa vibração e que estamos na mesma onda», acrescentou a concorrente.

Joana Diniz respondeu: «Eu acho que sou uma pessoa de muito boa vibe, sobre o que aconteceu, eu não tenho qualquer tipo de ideia formada de ti, acho que tenho falado contigo tranquilamente, não tenho parado tanto contigo para falar porque ainda não aconteceu».

«Mas a realidade é uma: eu fiquei com um ciumito, parou-me o relógio os meus cinco minutos, mas a culpa não foi tua. Eu sou uma pessoa que gosto da atenção só para mim e arreliou-me ter entrado, roubou-me a atenção, mas aproveitei para brincar, não foi nada contra ti», confessou Joana Diniz.

A concorrente sublinhou ainda: «Não gosto de dividir os teus amigos com ninguém, a tua entrada arreliou-me, mas não quer dizer que agora me arrelies, agora até já me senti parva do meu ‘arreliamento’, mas no momento arreliaste-me».