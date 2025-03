Emoção à flor da pele! Num pranto de lágrimas, Joana Diniz faz desabafo sobre João Ricardo: «Sem ele saber...»

No segmento do Diário do "Secret Story - Desafio Final", durante a tarde, os concorrentes estiveram a ver memes deles próprios e tiveram de sugerir frases para os mesmos. A primeira imagem que surge diz respeito ao Ossman Idrisse, que está deitado na cama com uma flor.

Tiago Rufino sugere a frase «mais um dia normal na vida do Ossman…ou a dormir, ou a ser planta». Os colegas de casa ficam ao rubro com o que acabam de ouvir. Segue um meme que mostra Sandrina Pratas e Iury Mellany de boca aberta. Daniela Santos diz que elas ficam assim quando ouvem que “o Miguel vai ganhar o programa”.

Tiago Rufino diz que é ele que vai ganhar e o Miguel Vicente ficará em segundo. Inês Morais diz que vai ficar assim caso Tiago Rufino vença o programa. De seguida, surge uma imagem da Joana Diniz e o João Ricardo e todos ficam animados. Joana acaba por se isolar no jardim onde chora e, mais tarde, é reconfortada por Inês e Miguel.

No confessionário, Joana Diniz desaba em lágrimas hora e relembra o quão importante para si, João Ricardo foi: «Foram saudades e recordar muito bons momentos que eu passei aqui com o João Ricardo. Ele sem saber, foi ele que me deu aquele empurrão para eu voltar a ser aquela Joana que era há uns anos. Sou-lhe muito grata! (...) vou viver a vida e pensar mais em mim (...) foi das pessoas mais importantes que tive aqui no jogo, e de facto, faz-me muita falta», revela a ex-concorrente.

Veja, em baixo, esse momento emocionante na íntegra.