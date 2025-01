Entre lágrimas e desabafos! Joana Diniz e o peso das emoções: «Eu não consigo, não tenho auto-confiança em mim...»

Momento frágil: Joana Diniz desaba em lágrimas na pérgola após o especial do Secret Story.

Joana Diniz desaba em lágrimas na pérgola após o especial do Secret Story. Desabafo entre concorrentes: Em conversa com João Ricardo e Margarida Castro, Joana revela as suas inseguranças e emociona os colegas.

Após o Especial do Secret Story – Desafio Final com Cláudio Ramos, esta quarta feira dia 29 de janeiro, Joana Diniz abriu o coração num momento emotivo com João Ricardo e Inês Morais, onde confessa a dificuldade em expressar os seus sentimentos e opiniões dentro da casa.

Durante a conversa, Inês Morais encorajou Joana Diniz a comunicar mais e a libertar-se: «Não tens de falar só no momento em que estão a acontecer coisas ali no sofá!». No entanto, Joana mostrou-se desconfortável, e explica a sua frustração: «Sabes quantas análises já deixei em vão? (…) Tudo aquilo que tenho entalado digo, mas sem sentido!».

Mais tarde, na pérgola, o desabafo continuou, agora com João Ricardo e Margarida Castro. Visivelmente abalada, Joana Diniz não conseguiu conter as lágrimas: «Eu não consigo, não tenho auto-confiança em mim...».

João Ricardo tentou acalmá-la, lembrando que inseguranças e dúvidas fazem parte da vida de qualquer pessoa: «Na nossa vida pessoal, percebo que essas dúvidas existam. E não existem só na Joana, existem em todas as pessoas no mundo!».

Veja aqui o momento:

A conversa mostrou um lado mais vulnerável de Joana Diniz, que, ao longo desta edição, tem tentado superar os seus bloqueios emocionais.

Acompanhe todas as novidades do Secret Story Desafio Final ao minuto!