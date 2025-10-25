Ao Minuto

«És tu, meu amor (...) Amo-te»: Joana Diniz faz declaração de amor inesperada a ex-concorrente

«És tu, meu amor (...) Amo-te»: Joana Diniz faz declaração de amor inesperada a ex-concorrente - Big Brother

Joana Diniz elogiou publicamente João Ricardo nas redes sociais, deixando de lado José Condessa. A ex-concorrente e o ator conheceram-se durante o “Secret Story - Desafio Final”, da TVI, em 2024.

Joana Diniz voltou a dar que falar nas redes sociais. A ex-concorrente de vários reality shows da TVI decidiu responder a algumas perguntas dos fãs no Instagram — e uma em particular acabou por gerar risos e curiosidade entre os seguidores.

Quando um internauta quis saber quem, para si, é o homem mais bonito de Portugal — “José Condessa ou João Ricardo?” —, Joana não hesitou nem por um segundo. Com uma fotografia ao lado de João Ricardo em fundo, respondeu com humor e carinho:

“Mas há dúvidas que és tu, João Ricardo? Mas quem é o Condessa na fila do pão ao teu lado? <3 AMO-TE.”

 

Joana Diniz e João Ricardo

 

A resposta rapidamente se espalhou pelas redes sociais, com muitos fãs a comentarem a cumplicidade evidente entre os dois. Joana Diniz e João Ricardo conheceram-se em 2024, durante o “Secret Story - Desafio Final”, formato da TVI que reuniu alguns dos concorrentes mais marcantes de edições anteriores.

Durante o programa, os dois demonstraram ter uma relação próxima e divertida, trocando frequentemente brincadeiras e elogios, o que não passou despercebido ao público. Fora da casa, parece que a boa disposição e a amizade se mantêm firmes — e a resposta de Joana Diniz é a prova disso.

Veja, no vídeo em baixo, um momento hilariante que marcou essa edição do programa. 

 

Sem papas na língua e fiel ao seu estilo espontâneo, a empresária e influenciadora digital voltou a mostrar que sabe como divertir os seguidores e, ao mesmo tempo, deixar no ar um toque de cumplicidade que não passa despercebido.

Em cima, recorde as galerias de imagens com alguns dos melhores momentos protagonizados por Joana Diniz e João Ricardo.

Temas: Joana Diniz João Ricardo Secret Story Reality Show Ex-concorrentes

