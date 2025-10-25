«És tu, meu amor (...) Amo-te»: Joana Diniz faz declaração de amor inesperada a ex-concorrente

João Ricardo e Joana Diniz entram na casa disfarçados, e a reação de Márcia Soares não passa despercebida: As imagens aqui

De mãos dadas e mais felizes do que nunca: As imagens da noite especial em que Joana Diniz e João Ricardo cumpriram um sonho

Joana Diniz voltou a dar que falar nas redes sociais. A ex-concorrente de vários reality shows da TVI decidiu responder a algumas perguntas dos fãs no Instagram — e uma em particular acabou por gerar risos e curiosidade entre os seguidores.

Quando um internauta quis saber quem, para si, é o homem mais bonito de Portugal — “José Condessa ou João Ricardo?” —, Joana não hesitou nem por um segundo. Com uma fotografia ao lado de João Ricardo em fundo, respondeu com humor e carinho:

“Mas há dúvidas que és tu, João Ricardo? Mas quem é o Condessa na fila do pão ao teu lado? <3 AMO-TE.”

A resposta rapidamente se espalhou pelas redes sociais, com muitos fãs a comentarem a cumplicidade evidente entre os dois. Joana Diniz e João Ricardo conheceram-se em 2024, durante o “Secret Story - Desafio Final”, formato da TVI que reuniu alguns dos concorrentes mais marcantes de edições anteriores.

Durante o programa, os dois demonstraram ter uma relação próxima e divertida, trocando frequentemente brincadeiras e elogios, o que não passou despercebido ao público. Fora da casa, parece que a boa disposição e a amizade se mantêm firmes — e a resposta de Joana Diniz é a prova disso.

Veja, no vídeo em baixo, um momento hilariante que marcou essa edição do programa.

Sem papas na língua e fiel ao seu estilo espontâneo, a empresária e influenciadora digital voltou a mostrar que sabe como divertir os seguidores e, ao mesmo tempo, deixar no ar um toque de cumplicidade que não passa despercebido.