«És tu, meu amor (...) Amo-te»: Joana Diniz faz declaração de amor inesperada a ex-concorrente

Joana Diniz voltou a dar que falar nas redes sociais. A ex-concorrente de vários reality shows da TVI decidiu responder a algumas perguntas dos fãs no Instagram — e uma em particular acabou por gerar risos e curiosidade entre os seguidores.
Quando um internauta quis saber quem, para si, é o homem mais bonito de Portugal — “José Condessa ou João Ricardo?” —, Joana não hesitou nem por um segundo. Com uma fotografia ao lado de João Ricardo em fundo, respondeu com humor e carinho:
“Mas há dúvidas que és tu, João Ricardo? Mas quem é o Condessa na fila do pão ao teu lado? <3 AMO-TE.”
A resposta rapidamente se espalhou pelas redes sociais, com muitos fãs a comentarem a cumplicidade evidente entre os dois. Joana Diniz e João Ricardo conheceram-se em 2024, durante o “Secret Story - Desafio Final”, formato da TVI que reuniu alguns dos concorrentes mais marcantes de edições anteriores.
Durante o programa, os dois demonstraram ter uma relação próxima e divertida, trocando frequentemente brincadeiras e elogios, o que não passou despercebido ao público. Fora da casa, parece que a boa disposição e a amizade se mantêm firmes — e a resposta de Joana Diniz é a prova disso.
Sem papas na língua e fiel ao seu estilo espontâneo, a empresária e influenciadora digital voltou a mostrar que sabe como divertir os seguidores e, ao mesmo tempo, deixar no ar um toque de cumplicidade que não passa despercebido.
