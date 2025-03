Joana Diniz abre o coração sobre relação com João Ricardo: «Sentia-me segura, protegida»

Foi ontem, dia 16 de março de 2025, que chegou ao fim o Secret Story – Desafio Final, com Joana Diniz a sair em terceiro lugar, Miguel Vicente em segundo e Inês Morais em primeiro.

Hoje, no Dois às 10, Joana Diniz teve oportunidade de se sentar com Cristina Ferreira, respirar e refletir sobre toda a experiência nesta edição do programa.

Tendo passado por uma separação que foi muito falada, pouco tempo antes da sua entrada no programa, Joana abordou o tema e emocionou-se ao recordar o estado mental em que se encontrava quando decidiu aceitar o convite. Revelou à apresentadora que se questionou muitas vezes, algo que a fez entrar num período não muito positivo na sua vida: «O que é que eu tenho que não dá certo? (...) Fechei-me numa bolha de medo, pânico, angústia, perdi o amor próprio…»

Confessa que foi o Desafio Final que a ajudou a sair desta bolha que refere, principalmente com a ajuda da amizade com João Ricardo: «Entrei ali a tremer dos pés à cabeça (...) Um medo, um pânico (...) Não conseguia brincar, tinha medo de rir. Então entra um João Ricardo e dá-me um clique (...) Sentia-me segura, protegida (...) Desbloqueou-me aqui gatilhos»

Veja o momento aqui:

Veja também:

Em direto no Dois às 10, Joana Diniz reagiu aos rumores de namoro entre João Ricardo e Márcia Soares e comentou tudo o que se tem falado, inclusive a fotografia divulgada dos dois ex-concorrentes juntos no carro!

Desejou o melhor para a relação, se for mesmo verdade, e revelou ainda algo que ninguém tinha reparado! Segundo relatou, quando Márcia Soares esteve na sala de chá da casa a comentar, teve um comportamento que não conseguiu deixar de notar: «Ela nem me olhou!»

Saiba mais: