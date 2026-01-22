Joana Diniz choca todos com confissão sobre João Ricardo: «Estou apaixonada»

Joana Diniz voltou a dar que falar nas redes sociais depois de responder, de forma direta e bem humorada, a uma mensagem de uma seguidora sobre João Ricardo. A ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos 4, recorreu às stories do Instagram para esclarecer os rumores e a reação não passou despercebida.

Tudo começou quando uma seguidora lhe deixou a pergunta: «Acho que estás apaixonada pelo Jorri!». Longe de ignorar o comentário, Joana Diniz decidiu responder de forma clara, divertida e sem rodeios: «Eu e qualquer pessoa que prive com este ser apaixona-se por ele. Portanto CONFIRMO EU SOU loucamente apaixonada por este jovem», escreveu, numa resposta que rapidamente gerou reações entre os fãs.

A declaração foi interpretada por muitos seguidores como uma demonstração de carinho especial, aumentando a curiosidade em torno da relação entre Joana Diniz e João Ricardo. Entre emojis, partilhas e comentários, a story tornou se rapidamente viral.

A resposta descontraída e espontânea da ex-concorrente voltou a mostrar o lado genuíno e sem filtros de Joana Diniz, reforçando a ligação próxima que mantém com o público e deixando no ar uma pergunta que continua a alimentar a curiosidade dos seguidores: será apenas amizade ou há algo mais?