João Ricardo já não esconde o amor por esta ex-concorrente: «Gata»

Joana Diniz voltou a surpreender os fãs ao surgir com um novo visual. A cabeleireira e ex-participante de reality shows da TVI partilhou no Instagram vários vídeos que mostram todo o processo da mudança e o resultado final — um corte bem mais curto do que o habitual.
«É verdade, isto aconteceu», começou por dizer Joana Diniz, visivelmente entusiasmada com a transformação.
A antiga concorrente explicou que esta mudança já era algo que vinha a ponderar há algum tempo: «Já estava a precisar muito de uma mudança a nível de visual. Há sempre aquelas pessoas que mudam a cor de cabelo. A cor do meu cabelo é impossível de ser mudada, porque o cabelo preto é a minha identidade», afirmou.
Ainda assim, confessou que cortar o cabelo foi um passo simbólico: «Cabelo extremamente comprido também é a minha imagem de marca, porque, quem me conhece, sabe que é com o cabelo comprido que me sinto poderosa, que me sinto uma mulherão, que me sinto um canhão... Mas confesso-vos que acho que já me sinto tão grande comigo mesma que um cabelo leve podia fazer alguma diferença».
Por fim, Joana mostrou-se feliz com o resultado e pediu a opinião dos seguidores: «Confesso que estava a precisar tanto desta mudança. Gostei. E vocês gostaram?».