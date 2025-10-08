Ao Minuto

João Ricardo já não esconde o amor por esta ex-concorrente: «Gata»

  • Secret Story
  • Hoje às 10:32
João Ricardo já não esconde o amor por esta ex-concorrente: «Gata» - Big Brother
João Ricardo

João Ricardo Ferreira, ex-concorrente da oitava edição do “Secret Story” não esconde admiração por esta ex-concorrente.

Joana Diniz voltou a surpreender os fãs ao surgir com um novo visual. A cabeleireira e ex-participante de reality shows da TVI partilhou no Instagram vários vídeos que mostram todo o processo da mudança e o resultado final — um corte bem mais curto do que o habitual.

«É verdade, isto aconteceu», começou por dizer Joana Diniz, visivelmente entusiasmada com a transformação.

A antiga concorrente explicou que esta mudança já era algo que vinha a ponderar há algum tempo: «Já estava a precisar muito de uma mudança a nível de visual. Há sempre aquelas pessoas que mudam a cor de cabelo. A cor do meu cabelo é impossível de ser mudada, porque o cabelo preto é a minha identidade», afirmou.

Ainda assim, confessou que cortar o cabelo foi um passo simbólico: «Cabelo extremamente comprido também é a minha imagem de marca, porque, quem me conhece, sabe que é com o cabelo comprido que me sinto poderosa, que me sinto uma mulherão, que me sinto um canhão... Mas confesso-vos que acho que já me sinto tão grande comigo mesma que um cabelo leve podia fazer alguma diferença».

Por fim, Joana mostrou-se feliz com o resultado e pediu a opinião dos seguidores: «Confesso que estava a precisar tanto desta mudança. Gostei. E vocês gostaram?».

Veja aqui:

Na secção de comentários da publicação, muitos fãs e amigos elogiaram o novo visual. Entre eles, destacou-se João Ricardo Ferreira, ex-concorrente da oitava edição do “Secret Story” e do “Desafio Final”, que escreveu: «Gata», acompanhado de um emoji em forma de coração — um gesto de carinho que não passou despercebido aos seguidores da cabeleireira.

