Mãe de Joana Diniz sobre aproximação da filha a João Ricardo: «Se tivesse de acontecer ela não deve a cabeça a ninguém. É livre»

João Ricardo e Joana Diniz têm estado cada vez mais próximos no Secret Story - Desafio Final.

Os dois concorrentes têm tido momentos divertidos e cúmplices e há quem já fale em «jogo de casal».

Lurdes, mãe da concorrente, comenta esta aproximação.

No intervalo da gala do Secret Story - Desafio Final, do passado domingo, a mãe de Joana Diniz deu uma entrevista exclusiva. Lurdes comentou a prestação da filha no jogo, afirmando que a mesma está mais «adulta e ponderada».

Sobre a aproximação a João Ricardo, a progenitora da concorrente afirmou que o coração da filha está fechado desde a separação recente de Flávio Miguel:

«Só está aberto para a filha. Isto com o João Ricardo foi onde ela viu segurança. Foi onde ela viu que podia brincar (...) Eu adoro o João Ricardo e se tivesse de acontecer a Joana não deve a cabeça a ninguém e é livre de fazer aquilo que ela quiser (...) O amor dela é a filha e somos nós; a família».

João Ricardo e Joana Diniz têm-se mostrado cada vez mais próximos dentro do Secret Story - Desafio Final. Assim que João Ricardo entrou na casa, Joana Diniz confessou que «o santos bateram» e que sentiu uma «energia incrível» da parte do concorrente.

Desde então, os dois têm protagonizado momentos de picardia divertidos e outros de maior cumplicidade, quer seja com danças sensuais, com beijos repenicados no pescoço, ou com abraços carinhosos.

Num desses momentos, Joana Diniz levou mesmo João Ricardo às lágrimas ao elogiar o colega: «Aqui dentro, fazer com o coração é a forma mais fácil de tu chegares às pessoas lá fora», começou por referir João. «Sim, vou-te dar um exemplo. Tu quando entraste pela porta foi a cereja no topo do bolo. Para já eu curti muito da tua energia, és uma pessoa que transmite uma energia incrível, que às vezes não é compreendida», disse Joana.

Após estas palavras, João Ricardo não conteve as lágrimas e teve de abandonar a conversa: «Não consigo ter esta conversa agora, estou muito emocional ainda, a sério, não consigo mesmo. Ainda estou muito preso à outra casa», disse, dirigindo-se ao quarto.

Já no confessionário e visivelmente emocionado, João Ricardo desabafou com a Voz: «Eu lido muito mal com o facto do elogia e das palavras que me são ditas, é uma confusão muito grande para mim», confessou.

A aproximação dos dois concorrentes tem sido tema na casa, não só nos confessionários de Joana e João, mas também em outros colegas, como David Maurício, que os acusa de estarem a fazer «jogo de casal», algo que os dois já negaram.