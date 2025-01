Nunca antes visto! Joana Diniz em lágrimas: «Estou magoada por gostar mesmo dele...» Saiba tudo o que aconteceu!

Joana Diniz em lágrimas: Concorrente isola-se no quarto laranja e desaba em lágrimas após comentário de João Ricardo. Veja aqui o motivo!

No Secret Story - Desafio Final, Joana Diniz viveu momentos de grande emoção durante a emissão especial de segunda-feira, 13 de janeiro com Cláudio Ramos. A concorrente isolou-se no quarto Laranja, onde chorou atrás das cortinas, claramente abalada com as imagens transmitidas no programa.

Mais tarde, tentou recompor-se, edirigiu-se à casa de banho para lavar a cara e retocar a maquilhagem: «Quando são pessoas que gosto genuinamente, custa-me», desabafou Joana, visivelmente magoada, após assistir a um vídeo em que João Ricardo fez um comentário que a afetou profundamente.

O episódio inesperado teve origem num comentário de João Ricardo. Questionado por Joana Sobral sobre a proximidade com Joana Diniz, João afirmou: «Não posso dizer às pessoas para se afastarem de mim.» Este comentário foi o suficiente para deixar Joana Diniz desiludida e perturbada: «Estou magoada por gostar mesmo dele», confessou.

Na Pérgola, Flávia tentou consolar Joana, perguntando-lhe se estava triste. Apesar de garantir que estava bem, Joana não revelou que havia chorado no Quarto Laranja. David, outro concorrente, também procurou entender o que se passava. Após abraçar Joana, esta não conteve as lágrimas. Gabriel juntou-se mais tarde ao grupo para oferecer apoio, mas Joana recusou conversar sobre o assunto, mesmo quando Flávia pediu para falar a sós.

Num momento a sós com Joana Diniz, Flávia reconheceu que se sentia culpada por ter começado os boatos sobre um possível casal entre Joana e João Ricardo. Apesar disso, elogiou João Ricardo como pessoa. Joana, por sua vez, destacou que o comentário de João Ricardo a magoou não pelo conteúdo em si, mas pelo tom com que foi dito.

Mais tarde, no quarto laranja, Joana Diniz desabafou com Inês Morais, e afirmou que o comentário de João Ricardo a fez sentir-se descartada. Inês Morais revelou que João queria falar com Joana, mas que receava parecer presunçoso. Apesar de admitir a mágoa, Joana Diniz afirmou não estar pronta para confrontar João diretamente.

Emocionada, Joana Diniz confidenciou que a situação ativou gatilhos relacionados com experiências passadas em que sentiu que as pessoas a «mandavam para baixo».

Embora tenha decidido não tocar mais no assunto, Joana Diniz foi aconselhada por Inês Morais a esclarecer o mal-entendido com João Ricardo. Resta saber se os dois irão conseguir resolver as suas diferenças nos próximos dias.