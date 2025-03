Joana Diniz é confrontada com ligação forte de João Ricardo a Márcia Sores: «Foi lá a casa e nem me olhou…»

Joana Diniz fala sobre Márcia Soares após rumores sobre relação com João Ricardo: «Ela nem me olhou!»

Joana Diniz foi confrontada com a amizade especial que João Ricardo mantém com Márcia Soares e que está a dar tanto que falar. Na primeira entrevista que deu após ficar em terceiro lugar no Secret Story – Desfio Final, Cristina Ferreira confrontou Joana Diniz com o assunto, isto depois de Joana manter uma relação muito próxima com o concorrente dentro da casa mais vigiada do País.

«Tu já sabes do João Ricardo?», questionou a apresentadora. «Já, com a amiga», exclamou Joana Diniz.

«Mas tu sabes que ela foi lá a casa e ela nem me olhou. E eu assim: ‘Ai Jesus, mas o que é que eu fiz?’», desvendou.

«Eu acho-a lindíssima, não a conheço enquanto pessoa, mas conheço-o enquanto pessoa. E se ele a escolheu para ser feliz, desejo-lhes as maiores felicidades e acho que fazem um casal maravilhoso», acrescentou.

VEJA TAMBÉM: Prepare-se para verter uma lágrima! Estas são as imagens únicas do reencontro emocionante de Joana Diniz com a filha