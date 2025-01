Joana Diniz faz comentário sobre físico de Miguel Vicente e está a dar que falar: «Parece um pipinho (...) O rapaz era tão magrinho»

Comentário de Joana Diniz sobre aparência de Miguel Vicente gerou onda de críticas nas redes sociais.

Durante a gala do passado domingo, dia 26 de janeiro, Miguel Vicente entrou na casa do Desafio Final e gerou muitas reações. No confessionário, Joana Diniz fez um reparo sobre a sua aparência do concorrente que está a dar o que falar: «Ele parece um pipinho. Está como eu há uns anos. Não estava à espera. O rapazinho era tão magrinho».

«Ele agora é pai. São fases que temos na vida. Agora está importado com outra coisa», reagiu Cláudio Ramos

Vânia Sá e Miguel Vicente são os mais recentes concorrentes do Secret Story – Desafio Final. Os novos habitantes da casa mais vigiada do país entraram na gala de domingo e, sem tempo a perder, já foram postos à prova! A Voz quer testar a capacidade de decisão dos recém-chegados com uma missão que pode mudar o rumo do jogo.

Na gala, quatro concorrentes foram eleitos pelos próprios colegas como as "plantas da casa". Agora, um deles terá de abandonar o desafio final já amanhã, segunda-feira, 27 de janeiro. Os nomeados são: Rita Almeida, Gabriel Sousa, Ossman Idriss e Sandrina Pratas.

A decisão estará nas mãos de Miguel Vicente e Vânia Sá, que, por unanimidade, terão de escolher qual dos quatro será expulso. Os dois concorrentes têm 24 horas para conhecer melhor cada um dos nomeados e tomar uma decisão consciente. Contudo, há uma condição fundamental: ninguém pode saber que A Voz lhes deu esta responsabilidade.

Quem será o escolhido para abandonar o programa? Descubra hoje, no Especial.