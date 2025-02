Nova semana, novo ranking de Popularidade: Saiba quem são os mais e menos populares do Desafio Final

Já saiu o novo ranking de popularidade desta semana.

Joana Diniz é a mais gostada pelo público, já Miguel Vicente está no polo oposto.

O Secret Story - Desafio Final estreou no início do mês de janeiro e o público já tem os seus concorrentes favoritos, bem como outros com quem não simpatiza tanto.

À semelhança do que já acontecia no Secret Story - Casa dos Segredos, a página de Instagram oficial do programa divulgou esta quinta-feira os resultados de mais um ranking de popularidade do Desafio Final, que mostra os mais e menos gostados do público.

Em primeiro lugar, tal como na semana passada, está Joana Diniz com 81% de aprovação do público. Afonso Leitão ocupa o segundo lugar e Iury Mellany o terceiro. Aqui houve uma troca face à semana passada, em que Iury estava em segundo e Afonso em terceiro.

Por outro lado, no fim da tabela, está - como na semana passada - Miguel Vicente, que é o concorrente menos gostado pelo público, com apenas 23% de aprovação, contra 77% de reprovação dos portugueses. Também Margarida Castro está no leque dos menos gostados, bem como, Vânia Sá.

Veja o ranking completo:

1º Joana Diniz

2º Afonso

3º Iury

4º Sandrina

5º Inês

6º Daniela

7º Tiago

8º Ossman

9º Vânia

10º Margarida

11º Miguel