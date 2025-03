Ranking de Popularidade: Reta final com uma uma mudança no primeiro lugar. Saiba tudo

Joana Diniz é a concorrente mais popular nesta última semana de competição.

Miguel Vicente mantém o último lugar, o que já acontece há muitas semanas.

O Secret Story - Desafio Final está quase a terminar e na última semana de competição mostramos-lhe os concorrentes mais e menos populares segundo a opinião do público.

À semelhança do que já acontecia no Secret Story - Casa dos Segredos, a página de Instagram oficial do programa divulgou esta quinta-feira os resultados de mais um ranking de popularidade do Desafio Final, que mostra os mais e menos gostados do público.

Em primeiro lugar está Joana Diniz, que regressou assim ao topo após uma semana na segunda posição, com 76% de aprovação do público. Iury Mellany ocupa o segundo lugar e Inês Morais o terceiro.

Por outro lado, no fim da tabela, está - como nas últimas semanas - Miguel Vicente, que é o concorrente menos gostado pelo público, com apenas 18% de aprovação, contra 82% de reprovação dos portugueses.

Veja o ranking completo:

1º Joana Diniz

2º Iury Mellany

3º Inês Morais

4º Daniela Santos

5º Bruno de Carvalho

6º Miguel Vicente

