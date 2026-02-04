Mudança extrema! Joana Diniz aposta em novo visual arrojado e é inundada de elogios: «O mulherão voltou»

Joana Diniz "voltou às origens". Depois de ter anunciado que se iria despedir de «uma fase da sua vida», a ex-concorrente do Secret Story mudou radicalmente de visual e voltou a usar o cabelo muito comprido.

No Instagram, a cabeleireira mostrou o resultado final desta transformação, que surge ao fim de vários meses a usar o cabelo muito curtinho, acima dos ombros.

«A mamacita VOLTOU ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥 Colocar cabelo faz reencontrar a minha identidade. @elizangelarodriguez NÃO TEM PARA TI MINHA AMIGA. Há mais de 6 anos a fazer cabelo contigo, e continuas a surpreender 🏆», escreveu, na legenda da publicação em que surge com um cabelão enorme, e ondulado.

Pode ver tudo aqui:

Os fãs ficaram rendidos ao novo visual de Joana Diniz e encheram a caixa de comentários da publicação de rasgados elogios. «Amoo🔥», «É tão windinhaaaa 🥰», «O cabelo curto fica te bem mas o comprido linda, ficas INCRÍVEL 😍», «Dá-lhe 🥰», «Poderosa🔥», «Lindíssima ❤️», «O mulherão voltou ❤️», «Esta miúda é linda minha nossa 😍», «linda poderosíssima...», são algumas das mensagens que se podem ler.