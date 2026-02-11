Assumido! Joana Diniz mostra-se com novo amor: «Já não vivia algo assim há muito tempo»

Joana Diniz, conhecida do público português por participações em reality shows como Casa dos Segredos e Desafio Final, está a viver um novo romance. Segundo publicações nas redes sociais e relatos recentes, o nome do homem que roubou o coração à cabeleireira é Pedro Pratas.

Após circularem rumores de uma possível relação, Joana Diniz veio a publico assumir a sua nova paixão. Na fotografia publicada no seu Instagram, a ex-concorrente escreveu:

«Se há coisas que jamais me vão incomodar, são os passados de cada um.

O passado não define quem somos. Define, no máximo, o que já ultrapassámos.

O que dói — e dói mesmo — é ver quem eu gosto exposto com tamanha maldade. Isso é duro. Mas eu sou de pelo na venta. E confesso: já não vivia algo assim há muito tempo. Ainda assim, eu vivo. E vivo sem medo.

No ano passado fiz uma promessa a mim mesma: nunca mais ter medo de nada, nem de ninguém.

Nem de julgamentos, nem de rótulos, nem de narrativas inventadas.

Hoje baseio a minha vida numa coisa simples e poderosa: ser feliz.

Que seja por uma semana, por um mês, por um ano ou por uma vida inteira. O tempo não invalida a verdade do que se sente.

Vivo sem pedir licença para amar.

Vivo sem medo do que possam dizer.

Vivo inteira — e isso ninguém me tira.

Beijinhos»

Pedro Prata já respondeu e declarou-se à cabeleira

Pedro Prata repostou nos seus stories a dedicatória de Joana e acrescentou: «Não se ama quem não ouve a mesma canção, nós tivemos sorte, até o mesmo hino cantamos»

Como tudo começou...

Repare que, a identificação é feita através da mão, cujas tatuagens coincidem com as de Joana Diniz, conforme se observa na imagem seguinte.

Até ao momento, nem Joana Diniz nem Pedro Pratas confirmaram oficialmente o romance em entrevistas ou no perfil principal de redes sociais.