Joana Diniz junta-se a rostos bem conhecidos e partilha momentos únicos fora de Portugal

Joana Diniz, rosto bem-conhecido do público após várias participações em programas como Secret Story e Desafio Final, tem publicado fotos e vídeos da viagem a Amesterdão, mostrando uma agenda repleta de passeios. Nas publicações, Joana aparece sorridente e descontraída, celebrando a experiência e a companhia da amiga Sónia Jesus e do amigo Gabriel, também eles figuras conhecidas dos realities portugueses.

Sónia Jesus, também partilhou algumas imagens da escapadela urbana, incluindo momentos de partilha entre o grupo, refeições e visitas aos canais que fazem da capital holandesa um destino turístico popular.

Gabriel, outra cara familiar para o público que acompanha os formatos de TV, tem estado presente nas fotos de grupo e nos stories, consolidando a viagem como uma verdadeira pausa de lazer entre amigos.

Os fãs reagiram com entusiasmo às publicações e nas publicações pode ler-se comentários como: «sempre lindaaa😍», «Perfeitos» e «Maravilhosos»