Joana Diniz junta-se a rostos bem conhecidos e partilha momentos únicos fora de Portugal

Ao Minuto

21:57
21:57
João junta-se a Sara e Jéssica no "ataque" a Ana: «A minha nomeação será para ela» - Big Brother
03:39

João junta-se a Sara e Jéssica no "ataque" a Ana: «A minha nomeação será para ela»

21:57
21:57
Jéssica não perdoa atitude de Ana: «Quando tomamos uma posição...» - Big Brother
03:39

Jéssica não perdoa atitude de Ana: «Quando tomamos uma posição...»

21:51
21:51
Após discussão acesa com Jéssica, Ana tenta justificar-se: «Posso não ter usado o tom certo...» - Big Brother
01:22

Após discussão acesa com Jéssica, Ana tenta justificar-se: «Posso não ter usado o tom certo...»

21:46
21:46
Cristina Ferreira faz «provocação» a Ricardo João em pleno direto: «Já está livre, leve e solto?» - Big Brother
01:05

Cristina Ferreira faz «provocação» a Ricardo João em pleno direto: «Já está livre, leve e solto?»

20:47
20:47
"Tensão sexual" entre estes dois concorrentes começa a dar que falar na casa - Big Brother
04:31

"Tensão sexual" entre estes dois concorrentes começa a dar que falar na casa

20:40
20:40
Casal em risco de ser descoberto? Diogo questiona Liliana: «Tu não és nada ao Ricky?» - Big Brother
06:17

Casal em risco de ser descoberto? Diogo questiona Liliana: «Tu não és nada ao Ricky?»

20:38
20:38
Sozinhos no jardim, Eva e Diogo debatem teorias de segredos - Big Brother
05:34

Sozinhos no jardim, Eva e Diogo debatem teorias de segredos

19:49
19:49
Beijo durante a noite deixa a casa em alvoroço: «Deram na cama...» - Big Brother
03:55

Beijo durante a noite deixa a casa em alvoroço: «Deram na cama...»

19:36
19:36
O olhar não mente. Concorrentes desconfiados de que Eva e Diogo são um casal - Big Brother
02:12

O olhar não mente. Concorrentes desconfiados de que Eva e Diogo são um casal

19:29
19:29
Inês Morais recorda tensão com Catarina Miranda. E diz o inesperado - Big Brother
01:31

Inês Morais recorda tensão com Catarina Miranda. E diz o inesperado

19:24
19:24
As imagens exclusivas do frente a frente: Ana e Jéssica discutem até uma virar as costas - Big Brother
03:58

As imagens exclusivas do frente a frente: Ana e Jéssica discutem até uma virar as costas

18:53
18:53
Festa dá para o torto: Ana tem convites para oferecer, mas há quem fique à porta - Big Brother
05:02

Festa dá para o torto: Ana tem convites para oferecer, mas há quem fique à porta

18:40
18:40
Diogo sente que namorada Eva está em clima de "flirt" com Hugo: «Sinto que ela dá abertura» - Big Brother
04:59

Diogo sente que namorada Eva está em clima de "flirt" com Hugo: «Sinto que ela dá abertura»

18:33
18:33
Catarina e Jéssica denunciam atitude de Luzia: «Está gravado, Voz» - Big Brother
04:54

Catarina e Jéssica denunciam atitude de Luzia: «Está gravado, Voz»

18:21
18:21
Ninguém esperava: Diogo chora e abre o coração a Hugo - Big Brother
04:26

Ninguém esperava: Diogo chora e abre o coração a Hugo

18:08
18:08
Diogo desabafa com Eva: «Não me importo que descubram o meu segredo» - Big Brother
02:53

Diogo desabafa com Eva: «Não me importo que descubram o meu segredo»

17:56
17:56
Eva e Diogo mostram-se desconfiados do segredo de Hélder: «As cicatrizes nos olhos» - Big Brother
03:45

Eva e Diogo mostram-se desconfiados do segredo de Hélder: «As cicatrizes nos olhos»

17:56
17:56
Hélder em picardias com Eva: «Uma fragilidade minha? És tu». A reação de Diogo é impagável - Big Brother
03:45

Hélder em picardias com Eva: «Uma fragilidade minha? És tu». A reação de Diogo é impagável

17:25
17:25
«Ele foi para a minha cama» Sara e Diogo em picardias... E a namorada Eva assiste a tudo - Big Brother
16:44

«Ele foi para a minha cama» Sara e Diogo em picardias... E a namorada Eva assiste a tudo

17:21
17:21
«O Hugo quer pescar a Ariel» Interesse de Hugo cresce a cada dia. E quem vê de perto é o namorado de Eva - Big Brother
05:03

«O Hugo quer pescar a Ariel» Interesse de Hugo cresce a cada dia. E quem vê de perto é o namorado de Eva

17:18
17:18
Regras quebradas, segredos revelados e sanções pesadas: Fique a par de tudo o que tem acontecido no Secret Story 10 - Big Brother

Regras quebradas, segredos revelados e sanções pesadas: Fique a par de tudo o que tem acontecido no Secret Story 10

16:53
16:53
Ricardo João defende Ana dos "ataques" dos colegas: «É minha namorada» - Big Brother
03:13

Ricardo João defende Ana dos "ataques" dos colegas: «É minha namorada»

16:45
16:45
Sara parte em defesa de Jéssica e arrasa Ana: «Mas qual é o teu problema?» - Big Brother
06:31

Sara parte em defesa de Jéssica e arrasa Ana: «Mas qual é o teu problema?»

16:39
16:39
Crítica nos mexericos é tão dura que Ricardo João até treme: «Estou todo arrepiado» - Big Brother
05:22

Crítica nos mexericos é tão dura que Ricardo João até treme: «Estou todo arrepiado»

16:37
16:37
Inaugurada a primeira caixa dos mexericos! E há quem não perdoe nas críticas - Big Brother
05:22

Inaugurada a primeira caixa dos mexericos! E há quem não perdoe nas críticas

Joana Diniz junta-se a rostos bem conhecidos e partilha momentos únicos fora de Portugal

Joana Diniz junta-se a rostos bem conhecidos e partilha momentos únicos fora de Portugal - Big Brother

Estes ex-concorrentes estão a aproveitar uma escapadela pela capital dos Países Baixos e a partilhar vários momentos com os seus seguidores.

Joana Diniz, rosto bem-conhecido do público após várias participações em programas como Secret Story e Desafio Final, tem publicado fotos e vídeos da viagem a Amesterdão, mostrando uma agenda repleta de passeios. Nas publicações, Joana aparece sorridente e descontraída, celebrando a experiência e a companhia da amiga Sónia Jesus e do amigo Gabriel, também eles figuras conhecidas dos realities portugueses.

Sónia Jesus, também partilhou algumas imagens da escapadela urbana, incluindo momentos de partilha entre o grupo, refeições e visitas aos canais que fazem da capital holandesa um destino turístico popular.

Gabriel, outra cara familiar para o público que acompanha os formatos de TV, tem estado presente nas fotos de grupo e nos stories, consolidando a viagem como uma verdadeira pausa de lazer entre amigos.

Os fãs reagiram com entusiasmo às publicações e nas publicações pode ler-se comentários como: «sempre lindaaa😍», «Perfeitos» e «Maravilhosos»

