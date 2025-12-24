Joana Diniz passa o Natal com ex-concorrente e o detalhe não escapou aos fãs

Joana Diniz decidiu trocar a habitual rotina e seguir rumo ao Norte do país para celebrar o Natal de forma especial. A empresária e ex-concorrente da Casa dos Segredos vai passar a quadra natalícia ao lado de Sónia Jesus, com quem mantém uma relação de amizade próxima desde a participação de ambas no Big Brother.

Através das redes sociais, Joana partilhou vários momentos da estadia, mostrando-se integrada no ambiente familiar de Sónia. Um dos registos que mais chamou a atenção dos seguidores foi o momento em que surge a preparar doces de Natal na cozinha, na companhia da mãe de Sónia Jesus, num cenário marcado pela simplicidade, tradição e espírito natalício.

As imagens revelam um lado mais descontraído e familiar de Joana Diniz, longe do ritmo acelerado do dia a dia, em que evidencia a importância que dá aos laços de amizade e às experiências vividas fora dos holofotes.