Quem é o «amor da vida» de Joana Diniz, sem o qual não teria participado no Desafio Final?

No programa Goucha, Joana Diniz, a terceira classificada do Secret Story - Desafio Final, abriu o coração e falou sobre a sua experiência no reality show, revelando detalhes da sua amizade com Sónia Jesus e os desafios pessoais que a levaram a aceitar o convite para o programa.

Quando questionada por Manuel Luís Goucha sobre o motivo que a fez aceitar o desafio de participar no Desafio Final, Joana Diniz foi direta: «Eu aceitei porque literalmente me obrigaram…», revelando que a decisão não foi fácil, mas que, na altura, estava acompanhada de Sónia Jesus, que a incentivou. No entanto, a ex-concorrente confessou que, inicialmente, tinha a ideia de não voltar a participar em reality shows: «Longe de mim voltar a entrar num programa destes», admitiu, explicando que, ao longo do tempo, aprendeu a ser cautelosa com o que se diz e a maneira como as “teams” organizadas em torno dos concorrentes podem distorcer a perceção pública.

Apesar disso, Joana revelou que o programa e a sua amizade com Sónia Jesus tiveram um impacto muito positivo na sua vida. «Eu estava a passar uma fase menos boa», contou, referindo-se ao momento delicado que estava a viver antes de tomar a decisão de entrar no programa. A sua participação acabou por se tornar uma experiência de superação, tanto a nível pessoal como relacional.

Uma das partes mais emotivas da conversa foi quando Goucha perguntou de onde vinha a amizade entre Joana Diniz e Sónia Jesus. Joana revelou que a ligação com Sónia começou no Duplo Impacto, o programa em que ambas participaram. «Foi no Duplo Impacto, criei uma ligação com ela e cá fora a vida juntou-nos… é o amor da minha vida», afirmou emocionada.

Joana não hesitou em falar sobre o apoio incondicional de Sónia durante a sua participação no Desafio Final: «Parou a vida dela em função da minha e não tenho palavras para agradecer», destacou, mostrando o quão profunda é a relação que as une. A conversa entre Joana Diniz e Manuel Luís Goucha destacou a importância da amizade e da lealdade, especialmente no contexto de um programa como o Secret Story - Desafio Final, onde as relações podem ser intensas e muitas vezes conturbadas.

Seja pela sinceridade com que partilhou os seus sentimentos ou pela forma como celebrou a sua amizade, Joana Diniz mostrou, mais uma vez, que a verdadeira amizade e lealdade são fundamentais para enfrentar as adversidades da vida, especialmente quando se está sob os holofotes da televisão.