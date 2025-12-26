«Um amor incondicional»: Joana Diniz revela o motivo que a levou a passar o Natal ao lado de ex-concorrente

Famílias reunidas e tradições à mesa: As imagens que marcaram o Natal dos ex-concorrentes

Joana Diniz celebrou o Natal de forma especial este ano, ao viajar até ao Norte do país para passar a quadra festiva ao lado de alguém muito importante na sua vida: Sónia Jesus. A ex-concorrente de reality shows optou por viver a data em ambiente familiar, longe da habitual rotina.

Na manhã desta sexta-feira, 26 de dezembro, Joana Diniz esteve no Dois às 10, onde esclareceu os motivos que a levaram a passar o Natal ao lado da amiga. Em conversa com Cláudio Ramos, a empresária destacou a forte ligação que as une.

«Somos uma família muito unida. (…) Já temos uma ligação muito grande desde o “Duplo Impacto”, portanto o que foi criando os seus laços e hoje em dia somos todos inseparáveis uns dos outros.», explicou.

Visivelmente emocionada, Joana Diniz fez ainda questão de sublinhar a importância de Sónia Jesus e da sua família na sua vida:

«Eu tenho um amor incondicional pela Sónia. É algo que não sei explicar. E não é só pela Sónia, é por toda a família, porque, de facto, o que me têm dado a mim e à minha filha algo que não se paga», afirmou.