Famosa portuguesa confronta Virgínia Fonseca após reconciliação com futebolista do Real Madrid: «Com o Zé Felipe…»

É o tema do momento e Joana Diniz tem muito a dizer sobre o assunto. Virgínia Fonseca e o futebolista Venicius Junior, do Real Madrid, assumiram oficialmente a relação. Após um pequeno arrufo, o avançado pediu a famosa influencer em namoro, num cenário romântico.

A questão é que Vinicius Junior foi, alegadamente, apanhado a trair Virginia Fonseca. Inclusive, o futebolista veio pedir desculpas depois de serem divulgadas conversas privadas com outras mulheres.

Joana Diniz não perdeu a oportunidade de questionar a própria Virgínia Fonseca, na sua página oficial, recordando o fim do namoro recente desta com Zé Filipe.

«Não consigo gostar disto. Não vejo amor, não vejo lealdade, não vejo conexão, não vejo cumplicidade. Só vejo números de várias formas. Desculpem a minha sinceridade», escreveu Joana Diniz.

«Com o Zé Felipe não aceitavas traições, com este passaste pela vergonha e perdoaste. É tudo tão forçado que dói. Os teus números pelos vistos não te chegam amiga. Socorro, estou passada com tanta maluquice», acrescentou Joana Diniz noutra publicação.

Enquanto casal, Virgínia e o cantor sertanejo Zé Filipe tinham milhares de fãs pelo Mundo inteiro. A relação terminou no fim de maio deste ano. Rumores apontaram uma traição como a causa da polémica separação. Contudo, ambos garantiram que os motivos foram outros. «Eu nunca traí ela, ela nunca me traiu, eu respeito ela, ela me respeita», declarou Zé Filipe. O cantor sertanejo parece também já ter seguido em frente e estará a viver uma relação com a cantora Ana Castela.