Famosa portuguesa confronta Virgínia Fonseca após reconciliação com futebolista do Real Madrid: «Com o Zé Felipe…»

Ao Minuto

18:45
Raquel defende Marisa e critica Pedro Jorge: «Tem de assumir as ‘barbaridades’ que diz» - Big Brother
04:38

Raquel defende Marisa e critica Pedro Jorge: «Tem de assumir as ‘barbaridades’ que diz»

18:37
Leandro implacável com Liliana: «Faz as malas e vai embora» - Big Brother
04:07

Leandro implacável com Liliana: «Faz as malas e vai embora»

18:26
Fábio não perdoa Liliana: «Não namoramos e já me falhas» - Big Brother
01:46

Fábio não perdoa Liliana: «Não namoramos e já me falhas»

18:20
Liliana e Pedro Jorge protagonizam almoço especial: Veja todas as imagens - Big Brother
03:22

Liliana e Pedro Jorge protagonizam almoço especial: Veja todas as imagens

18:11
Liliana conta a Marisa que Pedro Jorge admitiu que se envolveria com ela. Veja a reação da concorrente - Big Brother
03:21

Liliana conta a Marisa que Pedro Jorge admitiu que se envolveria com ela. Veja a reação da concorrente

18:07
Marisa indignada com Pedro Jorge após almoço com Liliana: «Falta de respeito» - Big Brother
06:07

Marisa indignada com Pedro Jorge após almoço com Liliana: «Falta de respeito»

17:12
De voz embargada e desfeita em lágrimas. Raquel mostra o lado mais frágil e emociona a casa - Big Brother
02:37

De voz embargada e desfeita em lágrimas. Raquel mostra o lado mais frágil e emociona a casa

17:00
Marisa dá opinião sobre relações e a casa explode: «Mudas para agradar. Onde está o amor próprio?» - Big Brother
04:52

Marisa dá opinião sobre relações e a casa explode: «Mudas para agradar. Onde está o amor próprio?»

16:53
«A única pessoa que tenho de agradar sou eu»: Liliana deixa recado aos colegas - Big Brother
00:56

«A única pessoa que tenho de agradar sou eu»: Liliana deixa recado aos colegas

16:38
«Estás a dizer que não queres mais nada comigo»: Liliana em choque com decisão de Fábio - Big Brother
08:10

«Estás a dizer que não queres mais nada comigo»: Liliana em choque com decisão de Fábio

16:36
Relação chegou ao fim? Fábio implacável com Liliana: «Não tenho nada para falar contigo» - Big Brother
04:49

Relação chegou ao fim? Fábio implacável com Liliana: «Não tenho nada para falar contigo»

16:35
Conflito intenso entre Leandro e Pedro Jorge deixa Marisa e Marisa Susana em alerta atrás das portas - Big Brother
07:06

Conflito intenso entre Leandro e Pedro Jorge deixa Marisa e Marisa Susana em alerta atrás das portas

16:32
De costas voltadas? Leandro reprova atitude do amigo: «Tu dizes uma coisa, fazes outra» - Big Brother
04:38

De costas voltadas? Leandro reprova atitude do amigo: «Tu dizes uma coisa, fazes outra»

16:30
Ataque de ciúmes? Fábio desconfortável com dança de Liliana com Pedro Jorge - Big Brother
03:49

Ataque de ciúmes? Fábio desconfortável com dança de Liliana com Pedro Jorge

16:28
Pedro Jorge desabafa para as câmeras: «Ela tem que se controlar com aquelas bocas» - Big Brother
02:46

Pedro Jorge desabafa para as câmeras: «Ela tem que se controlar com aquelas bocas»

16:24
Fábio reage a almoço especial de Liliana e Pedro Jorge: «Foi bom assim, para ver as atitudes que tu tens» - Big Brother
02:13

Fábio reage a almoço especial de Liliana e Pedro Jorge: «Foi bom assim, para ver as atitudes que tu tens»

16:21
Enquanto almoçava com Liliana, Pedro Jorge recebeu um avião que gerou falatório na casa - Big Brother
01:35

Enquanto almoçava com Liliana, Pedro Jorge recebeu um avião que gerou falatório na casa

16:18
Imperdível: A reação de Marisa ao ver Pedro voltar do almoço com Liliana - Big Brother
02:10

Imperdível: A reação de Marisa ao ver Pedro voltar do almoço com Liliana

16:16
Liliana e Pedro Jorge dançam bem agarradinhos - Big Brother
04:32

Liliana e Pedro Jorge dançam bem agarradinhos

16:04
Tensão no ar! Liliana desconfia de segredo de casal e envolve Pedro Jorge: «Será que és tu?» - Big Brother
05:13

Tensão no ar! Liliana desconfia de segredo de casal e envolve Pedro Jorge: «Será que és tu?»

15:46
Liliana deixa claro a Pedro Jorge: «Neste momento, eu tirava a Marisa» - Big Brother
04:54

Liliana deixa claro a Pedro Jorge: «Neste momento, eu tirava a Marisa»

15:40
Pedro assume a Liliana que faria casal com Marisa: «Gosto de mulheres mais velhas» - Big Brother
06:05

Pedro assume a Liliana que faria casal com Marisa: «Gosto de mulheres mais velhas»

15:31
Clima de ‘flirt’? Liliana questiona Pedro Jorge: «Tens interesse em alguém da casa?» - Big Brother
05:08

Clima de ‘flirt’? Liliana questiona Pedro Jorge: «Tens interesse em alguém da casa?»

15:24
Pedro Jorge surpreende Liliana ao revelar que pagou pelo almoço. Veja a reação - Big Brother
09:03

Pedro Jorge surpreende Liliana ao revelar que pagou pelo almoço. Veja a reação

15:13
Liliana em choque com convite de Pedro Jorge: «Porque é que tinhas esse desejo por mim?» - Big Brother
05:11

Liliana em choque com convite de Pedro Jorge: «Porque é que tinhas esse desejo por mim?»

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Famosa portuguesa confronta Virgínia Fonseca após reconciliação com futebolista do Real Madrid: «Com o Zé Felipe…»

  • Hoje às 12:16
Famosa portuguesa confronta Virgínia Fonseca após reconciliação com futebolista do Real Madrid: «Com o Zé Felipe…» - Big Brother
Virginia Fonseca e Zé Filipe

Joana Diniz confronta Virginia Fonseca por aceitar reconciliação com futebolista do Real Madrid

É o tema do momento e Joana Diniz tem muito a dizer sobre o assunto. Virgínia Fonseca e o futebolista Venicius Junior, do Real Madrid, assumiram oficialmente a relação. Após um pequeno arrufo, o avançado pediu a famosa influencer em namoro, num cenário romântico.

A questão é que Vinicius Junior foi, alegadamente, apanhado a trair Virginia Fonseca. Inclusive, o futebolista veio pedir desculpas depois de serem divulgadas conversas privadas  com outras mulheres.

Joana Diniz não perdeu a oportunidade de questionar a própria Virgínia Fonseca, na sua página oficial, recordando o fim do namoro recente desta com Zé Filipe.

«Não consigo gostar disto. Não vejo amor, não vejo lealdade, não vejo conexão, não vejo cumplicidade. Só vejo números de várias formas. Desculpem a minha sinceridade», escreveu Joana Diniz.

 «Com o Zé Felipe não aceitavas traições, com este passaste pela vergonha e perdoaste. É tudo tão forçado que dói. Os teus números pelos vistos não te chegam amiga. Socorro, estou passada com tanta maluquice», acrescentou Joana Diniz noutra publicação.

Enquanto casal, Virgínia e o cantor sertanejo Zé Filipe tinham milhares de fãs pelo Mundo inteiro. A relação terminou no fim de maio deste ano. Rumores apontaram uma traição como a causa da polémica separação. Contudo, ambos garantiram que os motivos foram outros.  «Eu nunca traí ela, ela nunca me traiu, eu respeito ela, ela me respeita», declarou Zé Filipe. O cantor sertanejo parece também já ter seguido em frente e estará a viver uma relação com a cantora Ana Castela.

 

Temas: Joana Diniz Virginia Fonseca

Fora da Casa

Namoro icónico de ex-concorrente chega ao fim e deixa Cláudio Ramos «em choque»

Namoro icónico de ex-concorrente chega ao fim e deixa Cláudio Ramos «em choque»

Há 25 min
Após sair do Secret Story, Vera deixa recado implacável: «Ninguém faz como eu»

Após sair do Secret Story, Vera deixa recado implacável: «Ninguém faz como eu»

Há 49 min
Revelação inédita. Apresentador da TVI recusou convite para entrar num reality show: e o motivo surpreende

Revelação inédita. Apresentador da TVI recusou convite para entrar num reality show: e o motivo surpreende

Há 2h e 47min
Mãe de Inês acaba com as esperanças de Vera e revela tudo sobre os sentimentos da filha

Mãe de Inês acaba com as esperanças de Vera e revela tudo sobre os sentimentos da filha

Há 3h e 54min
Longe dos holofotes, Maria Botelho Moniz mostra a sua nova vida

Longe dos holofotes, Maria Botelho Moniz mostra a sua nova vida

Hoje às 14:43
Jantar a dois? Esta foi a companhia inesperada de Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother 2025

Jantar a dois? Esta foi a companhia inesperada de Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother 2025

Hoje às 12:46
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Ranking de Popularidade: Após semanas em primeiro lugar, Marisa é destronada. Já Fábio surpreende

Ranking de Popularidade: Após semanas em primeiro lugar, Marisa é destronada. Já Fábio surpreende

Hoje às 12:26
Novidades no ranking de Popularidade

Novidades no ranking de Popularidade

Hoje às 12:23
Entraram num ‘reality’ e pararam o País com o casamento. Nós mostramos as imagens de sonho

Entraram num ‘reality’ e pararam o País com o casamento. Nós mostramos as imagens de sonho

Hoje às 09:58
Vestidos de princesa e cenários de filme. Os casamentos mais incríveis do mundo dos ‘realities’

Vestidos de princesa e cenários de filme. Os casamentos mais incríveis do mundo dos ‘realities’

Hoje às 09:30
Tente não rir com a imitação hilariante de Pedro Jorge de Liliana
01:11

Tente não rir com a imitação hilariante de Pedro Jorge de Liliana

Hoje às 12:16
Ver Mais

Notícias

Namoro icónico de ex-concorrente chega ao fim e deixa Cláudio Ramos «em choque»

Namoro icónico de ex-concorrente chega ao fim e deixa Cláudio Ramos «em choque»

Há 25 min
Após sair do Secret Story, Vera deixa recado implacável: «Ninguém faz como eu»

Após sair do Secret Story, Vera deixa recado implacável: «Ninguém faz como eu»

Há 49 min
Revelação inédita. Apresentador da TVI recusou convite para entrar num reality show: e o motivo surpreende

Revelação inédita. Apresentador da TVI recusou convite para entrar num reality show: e o motivo surpreende

Há 2h e 47min
Quando a voz quase falhou a Cristina Ferreira em direto: Eis o porquê da emoção da apresentadora

Quando a voz quase falhou a Cristina Ferreira em direto: Eis o porquê da emoção da apresentadora

Há 3h e 51min
Mãe de Inês acaba com as esperanças de Vera e revela tudo sobre os sentimentos da filha

Mãe de Inês acaba com as esperanças de Vera e revela tudo sobre os sentimentos da filha

Há 3h e 54min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber
01:50

Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber

26 out, 23:36
Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças
01:41

Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças

26 out, 19:19
Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque
03:35

Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque

23 out, 18:54
Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»
05:52

Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»

23 out, 17:35
Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa
04:00

Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa

23 out, 16:43
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque
03:34

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque

26 out, 22:15
Liliana faz as malas e dispara contra Fábio
02:51

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio

23 out, 18:25
Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»
05:02

Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»

23 out, 17:46
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Revelação surpreendente: Zé Lopes foi convidado para ser concorrente de reality show da TVI!

Revelação surpreendente: Zé Lopes foi convidado para ser concorrente de reality show da TVI!

Hoje às 14:39
Após 12 anos de casamento, Ana Barbosa está separada?

Após 12 anos de casamento, Ana Barbosa está separada?

28 out, 16:46
Ana Barbosa: "Existem relações que não têm mais espaço na nossa vida!"

Ana Barbosa: "Existem relações que não têm mais espaço na nossa vida!"

27 out, 17:32
Marie chama a atenção em topless: "És mesmo sexy!"

Marie chama a atenção em topless: "És mesmo sexy!"

27 out, 17:14
Bruno de Carvalho faz sincera declaração: "Cada vez amo mais"

Bruno de Carvalho faz sincera declaração: "Cada vez amo mais"

27 out, 14:51
Ver Mais Outros Sites