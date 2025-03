Exclusivo APP TVI Reality: Joana Diniz deixa conselho emocionado à filha caso ela queira participar num Secret Story no futuro: «Diria para ir a ser ela...»

No Secret Story - Desafio Final, Joana conquistou um jantar romântico com a Voz. Quando chega ao restaurante, a concorrente mostra-se animada, pois é como se fossem recordar “os bons velhos tempos” dos outros realities. Mas rapidamente acusa a Voz de tratar as raparigas todas como a trata a si, mostrando algum desagrado, pois certamente gostava de se sentir “especial”.

Depois a Voz pergunta se o ambiente na casa está mais calmo e esta confirma, mostrando alívio. Depois a Voz pergunta quem será expulso domingo e a concorrente acredita que será ela ou Tiago.

A Voz pergunta-lhe que conselho daria à sua filha se um dia quiser participar no programa e a concorrente responde que iria encorajar a sua filha a ser ela mesma, para que a experiência valha a pena.

