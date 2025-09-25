«Parece outra pessoa»: A transformação radical desta conhecida ex-concorrente está a chocar a Internet

«Quem muda, Deus ajuda», diz o ditado popular que esta conhecida ex-concorrente quis seguir à risca. Joana Madeira decidiu mudar radicamente o visual e deu declarações exclusivas à TVI sobre o processo.

«No fim do verão sentia que estava a precisar de um novo eu, de me sentir renovada para os novos projetos que vêm a caminho», disse a humorista, comunicadora e também ex-concorrente do reality-show da TVI 'Biggest Deal'.

Nas redes sociais, Anabela Pereira, do espaço Manubela Cabeleireiros - cabeleira de Joana Madeira e de muitas outras caras conhecidas do público - partilhou a mudança de visual e a caixa de comentários encheu-se de elogios.

«Mudanças pedem coragem… E a Joana Madeira estava mesmo a precisar desta transformação para a rentrée de outono. Ela queria mudar, mas não sabia como e foi aí que entrámos em ação 💇🏻‍♀️🍁», lê-se na legenda da publicação.

Na mesma partilha, a cabeleireira explica ainda o processo: «Optámos por escurecer, trazer uma cor tendência da estação e finalizar com uma franja cheia de atitude. O resultado? Uma nova versão da Joana, mais leve, mais atual e pronta para abraçar esta nova fase».

Com uma carreira multifacetada, Joana Madeira soma agora mais um desafio ao currículo: é a mais recente realizadora portuguesa, além de ter lançado um podcast na RFM que tem conquistado ouvintes. Fora dos estúdios, é mãe dedicada de duas meninas e uma inspiração para milhares de seguidores nas redes sociais, onde partilha momentos de vida e reflexões com humor e autenticidade.

A escolha de Anabela Pereira não foi por acaso. A hairstylist tem-se destacado nas transformações de várias figuras públicas e tem sido alvo de muitos elogios online. Recorde-se que também Jéssica, vencedora do Big Brother Verão, confiou recentemente o seu novo visual a Anabela — mudança que rapidamente se tornou viral nas redes sociais.

Entre cortes, cores e renovação de confiança, Anabela Pereira consolida-se como referência no mundo da beleza e Joana Madeira mostra-se pronta para abraçar uma nova fase da sua vida, cheia de energia e estilo.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens desta transformação e outras de Joana Madeira.