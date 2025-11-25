Um carro de luxo: a bomba de 248 mil euros de uma ex-concorrente que deixou todos de boca aberta

Duas semanas depois de abandonar aCasa dos Segredos 9, Joana marcou presença na gala mais recente do reality show da TVI e não passou despercebida. A ex-concorrente fez questão de chegar aos estúdios em grande estilo, combinando um look ousado e muito sensual com o seu carro de luxo.

Nas redes sociais, Joana partilhou várias fotografias ao lado da impressionante viatura: um Mercedes-AMG GLE Coupé, cujo modelo mais económico tem um valor base de 248 mil euros, praticamente o equivalente ao prémio que o vencedor do Secret Story 9 irá arrecadar.

A viatura em questão pertence à gama Mercedes‑AMG GLE Coupé, que se distingue por aliar luxo e desempenho de alta gama. A versão híbrida plug-in combina um motor de seis cilindros com um motor eléctrico, com aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 4,7 segundos. No interior, destaca-se o cockpit panorâmico, bancos desportivos e volante com teclas de controlo, enquanto o exterior exibe jantes forjadas e uma dianteira redesenhada que transmite um carácter único.

Veja as imagens do carro aqui.

Ainda assim, apesar do impacto do automóvel, foi o visual arrasador escolhido por Joana para a ocasião que mais elogios reuniu entre fãs e antigos participantes de reality shows da TVI. “OMGGGGG que arraso! ❤️”, “MARAVILHOSA 🔥”, “PODEROSA! 🔥❤️‍🔥”, “Uma brasa 😭” e “Deusaaaaaaa 🔥”, pode ler-se nos comentários.