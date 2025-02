Joana Sobral reage em primeira mão à sua expulsão: «Nada é por acaso é...»

Na Gala do Secret Story – Desafio Final, apresentada por Cláudio Ramos, houve mais um concorrente a ser expulso.Entre Margarida Castro, João Ricardo, Inês Morais e Joana Sobral, o concorrente expulso foi Joana Sobral com 48% dos votos.

Ao sair, a agora ex-concorrente concedeu a primeira entrevista exclusiva para o Digital da TVI

Em conversa com a repórter digital do canal, Rita Vassalo, Joana Sobral comentou esta expulsão: «Eu sentia que podia ser já mas claro que gostava de ter ficado mais tempo. Mas sinto que saí no momento certo e nada é por acaso (...) Estava a ser um bocadinho difícil, mas foi uma experiência inacreditável e agora espero que se divirtam lá dentro, porque apesar de tudo é para isso que estamos lá».

«Não sei, de facto eu dava a minha opinião, era para isso que estava ali, e se não foi suficiente é porque não foi e está tudo certo. Agora que venham mais projetos, 2025 acabou de começar e obrigada pelo convite uma vez mais porque eu adorei independentemente de qualquer coisa», respondeu Joana face aos motivos que poderão ter motivado esta decisão por parte do público.

Veja aqui: