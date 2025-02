Joana Sobral faz revelações surpreendentes após expulsão: «Achei que fosse a Margarida...»

Quem vai vencer? Joana Sobral surpreende ao apontar as verdadeiras protagonistas do Secret Story Desafio Final e revela quem merece vencer!

Joana Sobral não esperava ser expulsa do Secret Story Desafio Final e acreditava que Margarida Castro seria a concorrente a abandonar o programa. Após a eliminação na gala deste domingo, 2 de fevereiro, Joana Sobral esteve presente no Dois às 10, na manhã desta segunda-feira, dia 3 de fevereiro, para falar sobre a sua participação nesta edição.

«Achei que fosse a Margarida...»

Na conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, Joana Sobral confessou que ficou surpreendida com a sua saída: «Não estava à espera de ser expulsa. Achei que fosse a Margarida por todas as situações e pelo tempo. Foi um misto de emoções porque, apesar de tudo, eu queria estar lá mais tempo, mas interiormente eu também estou bem cá fora, tenho cá os meus à minha espera», afirmou.

A ex-concorrente abordou ainda a postura de Inês Morais no jogo, destacando que a colega «lida muito bem com a crítica», mas que «isolava-se muito» devido ao desgaste nas dinâmicas dentro da casa. No entanto, Joana também fez uma ressalva sobre a postura da jogadora: «A única coisa que tenho mesmo para apontar à Inês é ela não assumir que pode melhorar no que toca à ofensa».

As protagonistas do jogo e a possível vencedora

Durante a conversa, Joana Sobral destacou duas concorrentes como as principais figuras do Desafio Final: «A Inês Morais e a Daniela Santos são grandes protagonistas no jogo» a ex-concorrente referiu-se ao impacto que ambas têm tido no desenrolar da competição.

Cristina Ferreira não hesitou em perguntar: «Darias a vitória a uma delas?». Joana Sobral confirmou: «Sim. Até porque ontem a Daniela não estava nomeada e não houve uma VT onde a Daniela não aparecesse. Portanto, alguma coisa está a fazer lá dentro».

O percurso de Joana Sobral no Secret Story Desafio Final pode ter chegado ao fim, mas as suas declarações prometem dar que falar e reforçam a importância de Inês Morais e Daniela Santos na corrida pelo grande prémio.

