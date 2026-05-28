No Big Brother foi das mais polémicas e muito por causa de Francisco Monteiro. Hoje surge irreconhecível

Ela foi uma das concorrentes mais faladas do Big Brother 2023 e grande parte da atenção mediática acabou por estar ligada à relação intensa que viveu dentro da casa com Francisco Monteiro. Sabe de quem falamos? Podia ser de Marcia Soares, mas não é. É Joana Sobral.

Ao longo do programa, os dois protagonizaram vários momentos de amizade, mas também discussões e rivalidade. Houve fases em que pareciam melhores amigos, mas também momentos de tensão que dividiram opiniões entre os espectadores do reality-show.

A ligação turbulenta entre Joana Sobral e Francisco Monteiro tornou-se um dos temas mais comentados da edição e continuou a dar que falar mesmo após o fim do programa. Cá fora, chegaram a existir rumores de um possível envolvimento entre os dois, algo que nunca foi oficialmente confirmado.

Agora, longe das polémicas do reality-show, Joana Sobral volta a chamar a atenção por outro motivo. A ex-concorrente surge atualmente com uma imagem bastante diferente daquela que mostrou dentro da casa mais vigiada do país.

Conhecida do público por entrar no programa com cabelo loiro, Joana aparece agora morena, mudança que está a surpreender muitos seguidores nas redes sociais. As novas fotografias da ex-concorrente têm gerado várias reações online, com muitos fãs a destacarem a transformação no visual desde a participação no Big Brother 2023.

Percorra a galeria que preparámos para si e veja as imagens do antes e depois de Joana Sobral.