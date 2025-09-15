Afinal não são três, mas quatro: Nova concorrente do Secret Story já namorou com Afonso Leitão

Está no ar a gala de estreia da nona edição do Secret Story - Casa dos Segredos e com ela veio também um dos momentos mais marcantes da noite.

Joana entrou na casa mais vigiada do País vinda de Alcochete, a mesma terra do ex-concorrente do Secret Story 8 e do Big Brother Verão, Afonso Leitão.

E não, não é uma coincidência. Joana surpreendeu tudo e todos ao revelar que já tinha namorado com Afonso no passado, mas que a história está bem resolvida, até porque ela agora tem um namorado com quem é muito feliz.

Recorde-se que Afonso Leitão está ligado a várias mulheres do mundo dos realities, contando agora com Joana já são quatro: Jéssica Vieira - por quem se apaixonou no Secret Story 8 - Catarina Miranda - com quem teve uma ligação agora no Big Brother Verão - e Daniela Santos - com quem se envolveu fora dos realities.

