Ex-concorrente chega à gala do Secret Story com um carro de luxo: e o preço aproxima-se do prémio final

Joana saiu há duas semanas do Secret Story - Casa dos Segredos 9, mas marcou presença na mais recente gala do reality show da TVI. Mas a ex-concorrente fez questão de chegar aos estúdios em grande: para além de um look muito sensual, exibiu o carro de luxo de que é dona.

Nas redes sociais, Joana partilhou um conjunto de fotografias ao lado da viatura. Trata-se de um Mercedes-AMG GLE Coupé, que custa uma pequena fortuna: a versão mais barata custa 248 mil euros, quase o valor do prémio que o vencedor do Secret Story 9 vai levar para casa.

Pode ver aqui as fotografias do carro em questão, partilhadas por Joana no Instagram:

Apesar do luxo do carro, foi o visual matador que Joana elegeu para a ocasião que mereceu elogios dos fãs e de alguns ex-concorrentes de reality shows da TVI. «OMGGGGG que arraso!❤️», «MARAVILHOSA 🔥», «PODEROSA ! 🔥❤️‍🔥», «Uma brasa 😭», «OMG! Que brasa ❤️», «Lindíssima ❤️», «Deusaaaaaaa🔥», pode ler-se.