Sabe quem é este bebé? Dica: está numa relação com uma grande apresentadora da TVI

Cristina Ferreira recorreu ao Instagram, este domingo, dia 4 de janeiro, para partilhar uma fotografia especial que despertou a curiosidade dos seguidores. Na imagem, surge um menino, acompanhado de uma legenda enigmática: «Um gosto por cada resposta certa. Quem é este rapaz?».

Sabe quem é o menino da foto acima? Nós dizemos-lhe!

A publicação rapidamente gerou dezenas de comentários, com os fãs a tentarem adivinhar quem era a criança retratada. Não demorou muito até que o mistério fosse desvendado, com várias respostas a apontarem na mesma direção. «O João», escreveu um seguidor, enquanto outro acrescentou «João Monteiro, pelos olhos».

A fotografia partilhada por Cristina Ferreira corresponde, afinal, a João Monteiro, companheiro da apresentadora, em criança. A semelhança nos traços, em especial no olhar, foi o detalhe que levou os fãs a acertar rapidamente na resposta.

Recorde-se que João Monteiro comemorou recentemente o aniversário, data que foi assinalada publicamente por Cristina Ferreira, tornando esta partilha ainda mais simbólica e carregada de significado pessoal.

Veja aqui a publicação original.