Há uma paixão que une Cristina Ferreira e João Monteiro. É saudável e consegue fazer parte do seu dia a dia

O período de João Monteiro em Portugal poderá estar prestes a terminar. O treinador de ténis recorreu às redes sociais para partilhar um novo registo com os seguidores, deixando no ar que a sua estadia no país está a chegar ao fim.

Na imagem publicada no Instagram, João Monteiro surge durante uma aula de pilates. Na legenda da fotografia, foi direto na mensagem: indicou que se tratam dos “últimos dias em Portugal”, acompanhando a frase com um emoji de lágrima.

Durante esta passagem pelo país, o namorado de Cristina Ferreira aproveitou para viver alguns momentos especiais ao lado da apresentadora.

Agora, tudo indica que a estadia de João Monteiro em território nacional poderá estar perto de terminar, algo que o próprio acabou por sugerir na recente partilha feita nas redes sociais.