Em dia de aniversário, Cristina Ferreira surpreende João Monteiro e derrete a internet

João Monteiro, namorado de Cristina Ferreira, está de parabéns. A apresentadora assinalou a data especial com uma publicação no Instagram, onde partilhou vários momentos a dois, num registo cúmplice e descontraído, durante uma escapadinha a Vila do Conde.

«O meu amor faz anos», escreveu Cristina Ferreira na legenda da publicação, que rapidamente reuniu milhares de gostos e comentários. O casal escolheu o hotel The Lince Santa Clara, instalado no antigo convento de Santa Clara, um espaço que a apresentadora não poupou elogios, destacando a recuperação do edifício, a decoração, a vista e a simpatia da equipa.

Na mesma publicação, Cristina confessou estar “completamente rendida” ao hotel, que considera já um dos melhores do país, e deixou ainda palavras de apreço para o restaurante, distinguido com uma estrela Michelin, prometendo dedicar-lhe um post exclusivo.

As imagens partilhadas mostram o casal num ambiente intimista, sorridente e próximo, reforçando a relação que têm vivido de forma cada vez mais assumida nas redes sociais. A publicação foi recebida com entusiasmo pelos seguidores, que não deixaram de deixar mensagens de carinho e felicitações a João Monteiro.

Mais do que um simples aniversário, a partilha acabou por ser também uma celebração do amor e de um Portugal que, nas palavras da própria Cristina Ferreira, tem cada vez mais espaços de excelência para descobrir.