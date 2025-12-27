Em dia de aniversário, Cristina Ferreira surpreende João Monteiro e derrete a internet

Ao Minuto

13:15
«Gang dos Frescos? Podres!»: Liliana ridiculariza grupo da casa - Big Brother
02:33

«Gang dos Frescos? Podres!»: Liliana ridiculariza grupo da casa

12:00
Marisa compara Leandro a Catarina Miranda e a conversa dá para o torto - Big Brother
02:33

Marisa compara Leandro a Catarina Miranda e a conversa dá para o torto

11:44
«Pensas que estás a falar com quem?»: Liliana responde à letra a Leandro - Big Brother
02:59

«Pensas que estás a falar com quem?»: Liliana responde à letra a Leandro

01:45
Ciúmes à vista? Marisa Susana envia presente a Pedro Jorge com o seu cheiro - Big Brother
03:10

Ciúmes à vista? Marisa Susana envia presente a Pedro Jorge com o seu cheiro

01:30
Ex-concorrentes enviam presentes presentes para a casa e surpreendem - Big Brother
03:52

Ex-concorrentes enviam presentes presentes para a casa e surpreendem

01:15
Risos. Pedro apelida Leandro: «O bebezinho que amua» - Big Brother
04:26

Risos. Pedro apelida Leandro: «O bebezinho que amua»

01:00
«Jogo sujo» e «Ganância»: Liliana e Leandro entram em discórdia - Big Brother
04:03

«Jogo sujo» e «Ganância»: Liliana e Leandro entram em discórdia

00:40
Dinâmica deixa Marisa em lágrimas ao ouvir Leandro - Big Brother
05:58

Dinâmica deixa Marisa em lágrimas ao ouvir Leandro

00:30
Mágoas: Marisa reforça pedido de desculpas a Liliana após lhe ter chamado «Galdéria» - Big Brother
06:01

Mágoas: Marisa reforça pedido de desculpas a Liliana após lhe ter chamado «Galdéria»

00:20
Pazes à vista? Pedro e Leandro a sós: «Queres falar?» - Big Brother
03:38

Pazes à vista? Pedro e Leandro a sós: «Queres falar?»

00:00
Afinal, porque é que Pedro e Leandro estão de costas voltadas? - Big Brother
03:19

Afinal, porque é que Pedro e Leandro estão de costas voltadas?

23:00
Imperdível: Leandro não perdoa e grita com Marisa - Big Brother
05:39

Imperdível: Leandro não perdoa e grita com Marisa

22:52
Marisa levanta a voz e mete Leandro na ordem - Big Brother
07:36

Marisa levanta a voz e mete Leandro na ordem

22:30
Leandro e Liliana não calam revolta contra Pedro e Inês: «Que figurinha, falta de respeito!» - Big Brother
02:07

Leandro e Liliana não calam revolta contra Pedro e Inês: «Que figurinha, falta de respeito!»

22:23
Leandro mudou após saber o segredo de Marisa e Pedro?: «Tu ficaste perdido!» - Big Brother
04:00

Leandro mudou após saber o segredo de Marisa e Pedro?: «Tu ficaste perdido!»

22:12
Pedro sobre Inês: «Nunca fez por ser protagonista» - Big Brother
00:44

Pedro sobre Inês: «Nunca fez por ser protagonista»

22:12
Leandro declara-se a Marisa, mas deixa crítica: «Sempre o coração à frente da razão» - Big Brother
02:09

Leandro declara-se a Marisa, mas deixa crítica: «Sempre o coração à frente da razão»

22:10
«Deitou tudo a perder desde que descobriram o segredo do Pedro e da Marisa»: Inês faz dura crítica a Leandro - Big Brother
03:38

«Deitou tudo a perder desde que descobriram o segredo do Pedro e da Marisa»: Inês faz dura crítica a Leandro

22:05
Liliana e Pedro pegam-se em pleno Especial: «Ainda vou ganhar e esfregar-te na cara!» - Big Brother
00:52

Liliana e Pedro pegam-se em pleno Especial: «Ainda vou ganhar e esfregar-te na cara!»

21:59
Liliana ataca Marisa e Pedro e o clima azeda: «Não vinhas para aqui com um namorado?» - Big Brother
03:45

Liliana ataca Marisa e Pedro e o clima azeda: «Não vinhas para aqui com um namorado?»

21:59
«Querias andar aqui a dar beijos técnicos»: Pedro puxa ex-noivo Zé para atacar Liliana - Big Brother
03:45

«Querias andar aqui a dar beijos técnicos»: Pedro puxa ex-noivo Zé para atacar Liliana

21:55
Inês declara-se a Liliana e assume "culpas": «Se não me tivesse afastado dela...» - Big Brother
03:32

Inês declara-se a Liliana e assume "culpas": «Se não me tivesse afastado dela...»

21:51
Amizade entre Liliana e Pedro é impossível?: «Eu não quero, há falta de empatia, de noção...» - Big Brother
03:06

Amizade entre Liliana e Pedro é impossível?: «Eu não quero, há falta de empatia, de noção...»

21:01
O inesperado aconteceu! Liliana parte um dente... e a "culpa" é de Pedro - Big Brother
04:24

O inesperado aconteceu! Liliana parte um dente... e a "culpa" é de Pedro

20:54
Só visto! Liliana critica o jantar de Pedro: «Eu vou partir um dente» - Big Brother
02:12

Só visto! Liliana critica o jantar de Pedro: «Eu vou partir um dente»

Em dia de aniversário, Cristina Ferreira surpreende João Monteiro e derrete a internet

  • Secret Story
  • Há 1h e 38min
Em dia de aniversário, Cristina Ferreira surpreende João Monteiro e derrete a internet - Big Brother

João Monteiro, namorado de Cristina Ferreira, celebrou mais um ano de vida e a data não passou despercebida nas redes sociais, com a apresentadora a assinalar o aniversário com uma declaração pública.

João Monteiro, namorado de Cristina Ferreira, está de parabéns. A apresentadora assinalou a data especial com uma publicação no Instagram, onde partilhou vários momentos a dois, num registo cúmplice e descontraído, durante uma escapadinha a Vila do Conde.

«O meu amor faz anos», escreveu Cristina Ferreira na legenda da publicação, que rapidamente reuniu milhares de gostos e comentários. O casal escolheu o hotel The Lince Santa Clara, instalado no antigo convento de Santa Clara, um espaço que a apresentadora não poupou elogios, destacando a recuperação do edifício, a decoração, a vista e a simpatia da equipa.

Na mesma publicação, Cristina confessou estar “completamente rendida” ao hotel, que considera já um dos melhores do país, e deixou ainda palavras de apreço para o restaurante, distinguido com uma estrela Michelin, prometendo dedicar-lhe um post exclusivo.

As imagens partilhadas mostram o casal num ambiente intimista, sorridente e próximo, reforçando a relação que têm vivido de forma cada vez mais assumida nas redes sociais. A publicação foi recebida com entusiasmo pelos seguidores, que não deixaram de deixar mensagens de carinho e felicitações a João Monteiro.

Mais do que um simples aniversário, a partilha acabou por ser também uma celebração do amor e de um Portugal que, nas palavras da própria Cristina Ferreira, tem cada vez mais espaços de excelência para descobrir.

